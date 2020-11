Magnus Olsson (SD): Våra politiker "känner väl till" vad de får och inte får göra

Igår kom beskedet att SD-politikern Christoffer Brinkåker, kommunfullmäktigeledamot i Lund, uteslutits ur Sverigedemokraterna. Bakgrunden är att Expressen i en artikel som publicerats i samarbete med vänsterextrema Expo anklagat Brinkåker för att sprida "högerextrema och nazistiska inlägg".

Beskedet förvånar många då anklagelserna mot den lokale SD-politikern varit, minst sagt, difffusa. Den mest konkreta anklagelsen tycks vara att Brinkåker delat ett inlägg på Twitter från förre SD-toppen Kent Ekeroth som är kritiskt mot den poliskvinna som i början av juni knäböjde för Black lives matter-demonstranter i Stockholm.

"Avskeda henne", krävde Ekeroth. Brinkåkers spridande av inlägget kan tolkas som att han håller med. Som grädde på moset kom den bild som Ekeroth hade med i sitt Twitterinlägg från Pär Sjögren, lokal ledare för Nordiska motståndsrörelsen i Dalarna.

"Partistyrelsen ser allvarligt på att du gjort extrema utspel och spridit material från ökända rasister och nazister samt delat inlägg från NMR-ledaren i Dalarna", skriver Sverigedemokraternas partistyrelse i sitt uteslutningsbeslut.

"Ingen aning"

För Fria Tider förklarade Christoffer Brinkåker igår kväll att han inte kände till att det konto som lagt upp bilden på poliskvinnan kom från ett konto knutet till NMR.

– Ingen aning, jag var bara intresserad av inläggets innehåll, inte personerna bakom. Faktum är att jag fick först reda på att det var en NMR:are av Expressens journalist, sade han.

Som grund för uteslutningen står även att läsa i beslutet att Brinkåker "följer flera vit makt-konton på sociala medier" samt att han "registrerat ett konto på medieplattformen gab.ai, sidan har marknadsförts som ett alternativ till Facebook, Twitter och Reddit och har kallats en 'fristad' för extremister så som nynazister, vit makt-anhängare och alternativhögern."

Att sociala medier-plattformen Gab är en "fristad för vita nationalister, nynazister och andra extremister" är en formulering hämtad från The New York Times tydligt vänsterprofilerade kolumnist Kevin Roose.

"Ideologiskt avvikande"

Summa summarum. Christoffer Brinkåker har "brutit mot kommunikationsplanen och är ideologiskt avvikande", står att läsa i uteslutningsbeslutet från Sverigedemokraternas partistyrelse.

För någon som inte haft med SD att göra blir det svårt att begripa alla turer när man betänker att Mattias Karlsson, Sverigedemokraternas chefsideologi, i flera utspel under sommaren själv kritiserade den knäböjande poliskvinnan. Karlsson är den ideologiska ledstjärna många sverigedemokrater slaviskt följer för att veta vad de får och inte får tycka och göra.

"There's a big difference between kneeling down and bending over", skrev Mattias Karlsson bland annat på Facebook som kommentar till en bild på poliskvinnan. Han hyllade samtidigt poliser som tog tydligt avstånd från knäböjandet.

Karlsson följer dessutom själv ett flertal konton på Twitter som han anklagat för att vara "ideologiskt avvikande". Bland annat sajten Motpol, som han tidigare kallat "neofascistisk", samt den tidigare SD-profilen Patrik Ehn och nationalisten Daniel Friberg, som är ansvarig utgivare för Motpol.

Tidigare miljöpartistiske statsrådet Mehmet Kaplan, som fick sparken på grund av sina islamistiska kontakter, vänsterextrema organisationerna Expo och "Inte rasist men", Tidningen Flamman samt Röd Press kan även de stoltsera med Mattias Karlsson som följare. Apropå "ideologiskt avvikande" alltså.

"En intern process"

Det är lätt att lämnas med intrycket att det finns någon mer grund för uteslutningen som inte kommit fram. Christoffer Brinkåker nekar emellertid till att så är fallet.

– Det känns som att det måste finnas det, men jag har ingen aning om vad det skulle kunna vara. Jag har bara sysslat med kommunpolitik, vi pratar knappt med riksorganisationen. Jag misstänker att partistyrelsen helt enkelt är rädda för smutskastning från smutsmedia, vilket är synnerligen konstigt med tanke på att de alltid har blivit smutskastade, säger han till Fria Tider.

Den person som skrivit under partistyrelsens uteslutningsbeslut mot Christoffer Brinkåker är Magnus Olsson. När Fria Tider ringer upp honom vill han inte berätta mer om bakgrunden till uteslutningen.

– Nej, det gör jag inte, säger han.

– Den här processen vi har haft mot Brinkåker och flera andra, det är interna processer och vi sköter det helt och hållet internt. Så jag ser ingen anledning att svara på dina frågor faktiskt, det är en intern process och vi hanterar det internt mellan berörda parter. Mer än så har jag inte att säga.

Men om man är intresserad av att gå med i Sverigedemokraterna, eller om man redan är medlem, och undrar vad det är som gäller, är det inte viktigt att det kommuniceras i sådana fall?

– Det vet man. Det har vi utbildningar om internt inom i partiet, så det känner man väl till när man är politiker eller förtroendevald.

Därefter ursäktar sig Magnus Olsson med att han är upptagen med att arbeta med en budget och vill inte svara på fler frågor.

– Jag tackar så mycket för ditt samtal och hoppas du är nöjd med svaren, säger han och lägger på luren.