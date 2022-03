Minskad smittspridning i Sverige

Den senaste statistiken från Folkhälsomyndigheten visar att antalet bekräftade fall på nationell nivå minskade med 19 procent under förra veckan.

Samtidigt finns det skillnader inom landet. Mörkertalet i smittspridningen är också större nu än tidigare, eftersom testningen koncentreras till hälso- och sjukvården och äldreomsorgen.

Under vecka 10 provtogs totalt 39.843 individer, vilket är en minskning med 12 procent jämfört med vecka 9. Av de prover som togs var 23 procent positiva.

När det gäller antalet nyinläggningar på intensivvårdsavdelning, IVA, så fortsätter de att minska. Under veckan har hittills 31 nyinlagda personer på IVA rapporterats in, jämfört med i medeltal 40 under de föregående tre veckorna.

Statistiken visar också att antalet avlidna med covid-19 har slutat att öka. Under vecka 8 avled 310 personer med covid-19. Att effekten av den minskade smittspridningen syns i statistiken först nu, beror på att det finns en fördröjning i tid från insjuknande till dödsfall och även en fördröjning i rapporteringen av dödsfall.

En jämförelse av FHM:s statistik över avlidna bekräftade fall och Socialstyrelsens statistik över dödsorsaker visar vidare att en högre andel av de avlidna bekräftade fallen nu är avlidna med covid-19 snarare än av covid-19, jämfört med början av 2021. Den huvudsakliga förklaringen bedöms vara spridningen av virusvarianten omikron, som i lägre utsträckning än tidigare varianter orsakar svår sjukdom. Samtidigt är de flesta som riskerar att blir allvarligt sjuka nu vaccinerade.