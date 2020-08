New Yorks guvernör kallar corona för "det europeiska viruset"

Cuomo lägger i talet skulden för den stora spridning viruset fått i USA på den sittande regeringen och presidenten Donald Trump.

– Det europeiska viruset infekterade nordöstra USA medan Vita huset fortfarande var fokuserade på Kina, säger han.

– Viruset hade attackerat oss i månader innan de ens visste att det var här.

Att Cuomo kallar coronaviruset för "det europeiska viruset" ska ses mot bakgrund av Trumps Kina-kritiska retorik där han brukar kalla viruset för "Kinaviruset". Coronaviruset kommer ursprungligen från Kina, men att påpeka det anser vänstern i USA är främlingsfientligt.

Andrew Cuomo har själv fått stark kritik för sin hantering av coronautbrottet. New York är den delstat i USA där överlägset flest dött i covid-19 och delstaten ligger på plats två över antal coronadöda räknat per capita, efter granndelstaten New Jersey.

I sitt tal talar guvernören också om coronaviruset som en "metafor" för främlingsfientlighet och etniska motsättningar i det amerikanska samhället. Han säger att afroamerikanen George Floyds död var ett resultat av det "viruset".

– Endast en stark kropp kan bekämpa viruset, säger Cuomo och menar att en stark stat är den starka kropp som USA behöver och anklagar Trump för att försvaga den.

– Vår kollektiva styrka utövas av staten. Det är vårt immunsystem! säger New Yorks guvernör Andrew Cuomo.