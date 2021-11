Nordea tar avstånd från egen vaccinanalys med nazireferens

Analysen, "Papers please, and how to trade them", publicerades på söndagen på Nordeas hemsida.

Bankens analytiker skrev sarkastiskt om de till synes ändlösa så kallade restriktioner som införs för att förhindra coronaspridning.

”Det brukade heta att det tar två veckor att platta ut kurvan, men på något sätt har det utvecklats till att handla om att fängsla ovaccinerade (eller värre)”, stod det bland annat.

Analytikerna konstaterade också att vaccinet är "uppenbarligen är så pass bra att man behöver tvinga människor att ta det".

I analysen hänvisas också till Nürnbergrättegångarna, som segermakterna i andra världskriget höll mot ledande företrädare för det besegrade Nazityskland.

"Bortsett från lärdomarna från Nürnbergrättegångarna gällande kroppslig integritet, informerade val, inverkan på medborgerliga friheter och så vidare (för vem bryr sig?), så innebär beslut om nedstängningar, vaccintvång, med mera kostnader", stod det i analysen.

Under onsdagen valde Nordea att ta ned analysen från sin hemsida. Den liberale finske riksdagsmannen Mikko Kärnä hade då ifrågasatt "vad i helvete" Nordea höll på med, och uppgav sig på Twitter vara "chockad" över vad banken skrev.

Banken skriver i ett svar till DI att analysen togs ned eftersom den inte speglar bankens "officiella uppfattning". Man har också "inlett en intern översyn av innehållet", skriver Nordea.