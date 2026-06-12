Gruvhålsafghanen
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Gruvhålet och Taher Amini.

Ny mordutredning i gruvhålsafghanens gruvhål

Publicerad 12 juni 2026 kl 12.50

Inrikes. Polisen utreder nu ett misstänkt mord vid det gruvhål i Norberg där den så kallade gruvhålsafghanen tidigare lämnade en våldtagen kvinna att dö. Platsen har åter spärrats av och ärendet ligger hos polisens kalla fall-grupp.

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– Det gäller en förundersökning om mord. Det är polisens Kalla fall som hanterar ärendet, säger polisens presstalesperson Stefan Larsson till TV4 Nyheterna.

Enligt polisen rör den nya utredningen samma område som det tidigare fallet med gruvhålsafghanen, men några fler detaljer lämnas inte.

Afghanen Taher Amini avtjänar ett fängelsestraff på livstid för grov våldtäkt och mordförsök efter det uppmärksammade dådet, som begicks våren 2022.

Kvinnan överlevde efter att ha legat svårt skadad i det 24 meter djupa gruvhålet i omkring ett dygn, innan hon hittades av förbipasserande.

Enligt domen attackerade Amini kvinnan efter att hon avvisat hans krav på giftermål. Han våldtog och misshandlade henne och knuffade därefter ner henne i gruvhålet.

När hon överlevde fallet försökte han döda henne genom att kastade ner tegelstenar på offret.

Gruvhålsafghanen

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