Polisens hjältehund Django är död

"Under gårdagen möttes vi av den tragiska beskedet att vår kära kollega Django skadats så pass kraftigt under ett pågående vapen-/narkotikasök att han senare fick somna in på Djursjukhuset", skriver Polisen Nordöstra Skåne på Instagram.

Django fick stor uppmärksamhet i juli 2018 då han blev svårt knivhuggen i samband med ett ingripande mot en hotfull person i Landskrona. Det var först oklart om han skulle överleva, men bara månader senare hade hunden återhämtat sig och var åter i tjänst med sin hundförare Martin.

I januari 2019 skapade Django nya rubriker efter att ha räddat en mamma och hennes två barn från kylan. Den internationellt efterlysta kvinnan hade flytt in i den iskalla skogen med barnen, men tack vare Djangos insats kunde alla tre sökas upp.

"Vi från LPO Klippan vill hedra en tapper, lojal och plikttrogen kollega och tacka för den tid vi fick med dig!" skriver polisen efter dödsbeskedet och fortsätter.

"Våra tankar går till dig Martin med familj som både förlorat din följeslagare samt er familjemedlem."