Rektor skickade hem elever med fel "värdegrund"

Det var på en skola i Värnamo som elever hade tryckt upp en tröja med ett personligt tryck.

Att göra så är tradition på skolan.

Men på tröjan stod det "If bitches could fly this school would be a fucking airport". På baksidan fanns också en bild på en vodkaflaska samt namnen på klassens elever.

Detta fick skolledningen att reagera. De skickade ett brev föräldrar och elever där det påpekades att elever som bar tröjorna skulle skickas hem för att byta tröja och straffas med olovlig frånvaro.

Men nu säger Skolverket att en sådan åtgärd saknar stöd i lagen.

Att skicka hem elever ska ses som en absolut sista disciplinär, något skolor måste vara restriktiva med.

– Är det generellt att det inte är skolans värdegrund så ska man diskutera det med eleverna, säger Emelie Högberg på Skolverket till Värnamo Nyheter.

Efter Skolverkets tillrättavisning har skolans rektor backat från beslutet.