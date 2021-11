Rockstjärnan: "En chock" att Nothing Else Matters gick hem

– Det här var ju i slutet av 80-talet när vi hade byggt upp en image som hårda killar gjorda i sten, helt osårbara och så vidare, säger Hetfield under ett framförande av låten tillsammans med popstjärnan Miley Cyrus i radiomannen Howard Sterns talkshow, där ett firande hölls på albumets 30-årsdag.

– Så jag blev chockad när Bob Rock (bandets producent) och Lars (Ulrich, bandets danske trummis) båda sa: Det här är vackert. Det är en fantastisk låt. Det var en upplevelse som förändrade mitt liv, säger Hetfield.

Albumet som ofta kallas The Black Album är bandets kommersiellt mest framgångsrika. Det nådde en förstaplacering på Billboardlistan 1991 och utmärkte sig framförallt genom sina två stora ballader, "Nothing Else Matters" och "The Unforgiven", som alltjämt är bandets mest populära låtar.