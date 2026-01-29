Örebropartiet
© Skärmavbild
Konfrontationen mellan Markus Allard och Carina Toro Hartman (S) filmades – tills kommunalrådet Jessica Ekerbring (S) ryckte mobilen ur handen på örebropartisten som filmade.

S-kvinnans hotfulla attack mot Allard: "Du ska få se"

Publicerad 29 januari 2026 kl 19.28

Inrikes. Ett häftigt ordbråk mellan Örebropartiets Markus Allard och socialnämndens vice ordförande Carina Toro Hartman (S) får stor uppmärksamhet på sociala medier efter ett kommunfullmäktigemöte i Örebro. Allard anklagar Toro Hartman för att ha hotat henne – och hans partikollega som filmade händelsen angreps fysiskt av en annan S-kvinna som är kommunalråd.
– Ska du hålla på och rycka telefonen också, din sjuka jävel? säger Allard i klippet.

Örebropartiet

Händelsen inträffade efter att Allard i ett anförande riktat hård kritik mot socialnämndens hantering av ett omstritt tvångsomhändertagande av en svårt sjuk åttaårig flicka, som i media kallas Elsa.

Under fullmäktigedebatten riktade Allard hård kritik mot nämnden och vände sig direkt till Carina Toro Hartman (S), som är högst politiskt ansvarig för hanteringen av Elsa.

– Jag brukar inte lägga mig i den här typen av ärenden, men nu har det gått så jävla långt, Carina, det är riktigt, riktigt illa. Jag ser också att du inte ler längre. Du sitter inte och ler längre. En annan min nu, sade Allard.

I pausen efter mötet uppstod en hätsk ordväxling mellan dem båda, något som filmades av en företrädare för Örebropartiet. I klippet hörs Toro Hartman reagera på Allards kommentar om hennes minspel.

– Jag vill inte att kommentera om jag ler eller inte. Jag ler aldrig när jag pratar med eller om dig. Så i fortsättningen kan du hålla dig till sakfrågan, säger hon.

När Allard frågar vad hon tänker göra åt saken svarar hon:

– Vad kan jag göra åt saken? Ja, det får du se då. Det får du se då.

– Det behöver inte jag stå här och redovisa för dig. Någonstans finns det gränser, förstår du, Markus. Även för dig. Det får du se då.

Allard uppfattade uttalandet som ett hot och reagerade kraftigt, medan han fortsatte att pressa Carina Toro Hartman.

Då smög sig kommunalrådet Jessica Ekerbring (S) upp bakom Glenn Roswall (ÖrP) och rycka telefonen ur handen på honom så att filminspelningen avslutades. I ljudinspelningen kan man dock höra det fortsatta tumultet:

– Vad fan håller ni på med? Ge fan i telefonen, sjuka människa. Ska du hålla på och rycka telefonen också, din sjuka jävel. Är det olagligt att filma eller? säger Markus Allard.

Efter pausen tog Glenn Roswall, som filmade konfrontationen, upp det inträffade i fullmäktige. Han anmärkte på att ett socialdemokratiskt kommunalråd angripit honom fysiskt.

– Hon kan inte rikta ett hot mot en annan ledamot och sen tro att hon ska komma undan med det och att sossarnas kommunalråd ska komma och rycka min telefon ur handen. Det är helt sjukt och det här kommer vi väl heller inte få läsa om i NA, antar jag, sade han.

NA syftar på Nerikes Allehanda. Lokaltidningen har, som Roswall gissade, inte rapporterat om händelsen i kommunfullmäktige.

Även Allard själv gick upp i talarstolen och kommenterade det som inträffat i pausen.

– Jag vill att väljarna ska vara informerade om att det är så här det går till i Örebro kommun. Att när man kritiserar ett sånt här ärende i socialnämnden så kommer självaste vice ordföranden Carina Toro Hartman från Socialdemokraterna fram och hotar en på det här sättet.

