Allard lurade Nerikes Allehanda lansera falsk kampanj mot "hat och hot"

Nerikes Allehanda presenterade på tisdagen en omfattande granskning av ”hat och hot” inom Örebro kommunfullmäktige.

I centrum står Örebropartiets ledare Markus Allard, som enligt tidningen skulle vara orsaken till att flera politiker känner sig otrygga. Men nu visar Allard själv att materialet som NA baserar sina artiklar på kommer från en mycket tvivelaktig enkät.

Enkäten skickades ut till över 90 personer i ett enda gruppmejl och gick att besvara flera gånger – anonymt och utan kontroll av identitet.

Allard själv bestämde sig för att "trolla" lokaltidningen – han utnyttjade luckorna och skickade in flera falska svar under olika partibeteckningar, bland annat som kvinnlig politiker.

– Jag fick feeling och började identifiera mig som kvinna. Först var jag en socialdemokratisk kvinna, sedan en moderat, sen en sosse igen, sedan centerpartist, sen liberal, säger Markus Allard.

Han fortsätter:

– Jag skrev av mig. Gick in i rollerna. Lättade på hjärtat och berättade om precis det som Nerikes Allehanda och politikerna i Örebro kommunfullmäktige vill ventilera. Jag berättade om hur fruktansvärda Markus Allard och Örebropartiet är.

Han stannade dock inte där utan påtalade även behovet av att inskränka yttrandefriheten och demokratin för att ”stoppa hat och hot”.

– Jag filmade alltihop. Alla svar är sparade, säger Allard.

Citatet från den "kvinnliga politikern" i NA:s. artikel, jämfört med de falska svar som Markus Allard skickade in.

Ett av svaren som NA publicerat för att stärka sin tes uppges komma från en "kvinnlig politiker, anonymiserad på grund av rädsla för att bli uthängd på internet". Den "kvinnliga politikern" citeras på följande vis i lokaltidningen:

”Jag är van att hantera misshagliga individer. Men Markus Allard tar priset. Många gånger har han gått långt över gränsen. Vid ett tillfälle började jag nästan gråta. Han svarade med att jag var 'en okunnig idiot' som tydligen inte kunde 'något som helst om politik'. Han skrek dessutom. Och hånskrattade. Jag har funderat på att lämna politiken. Allt beror på Örebropartiet.”

Den kvinnliga politikern existerar inte, utan svaret var alltså satir som skickades in anonymt av Markus Allard själv.

Allard konstaterar dessutom att citatet har ändrats något – och att NA valt att inte publicera mer hårresande delar av svaren från den anonyma "kvinnliga politikern". I sitt skämtsvar hade han även anklagat Örebropartiet för att ha stulit en godispåse.

"Bakom oss sitter Örebropartiet. Jag har inga bevis, men jag har ju mina misstankar om man säger så", skrev han.

Den fejkade kvinnliga politikern föreslog också att Örebropartiet skulle förbjudas att tala i kommunfullmäktige. Den biten valde dock NA att inte citera.

Allard kommenterar lokaltidningens metoder i ett inlägg på X.

"Vad gör då Nerikes Allehanda? De kör på, precis som jag trodde att de skulle göra, och utelämnar detta HELT. De kör dock på vinkeln 'HOTET MOT DEMOKRATIN', men nämner inte med ett enda ord hur många politiker som uppgett att man vill inskränka yttrandefriheten eller demokratin, med hänvisning till deras rätt att inte känna sig kränkta."

NERIKES ALLEHANDA GICK RAKT I FÄLLAN – VEM ÄR DET SOM HOTAR DEMOKRATIN EGENTLIGEN?



För någon månad sedan avgick Anna Karin Hatt (C) med motiveringen ”hat och hot”. Då tog den lokala toppsossen John Johansson (S) tillfället i akt att kräva ett beställningsjobb från deras… pic.twitter.com/4KaRmuEGPH — Markus Allard (@Markus_Allard) December 10, 2025

Lokaltidningen låter samtidigt kommunfullmäktiges ordförande John Johansson (S) slå fast att det är Allard som är ett hot mot demokratin.

– Allard kan svära, förringa, misstänkliggöra – inte bara politiska motståndare utan också tjänstepersoner, andra partier och medier, säger han i NA:s intervju.

När Allard försökte nå reportern Anna Levin blev hon tyst och lade sedan på luren – och sedan svarade hon inte när Örebropartiet provade andra nummer.

Allard ringde även chefredaktören och ansvarige utgivaren Anders Nilsson.

– Hur många av de här enkätsvaren har jag skrivit? frågar Allard, men Nilsson meddelar att han "inte har tid med frågor".

Även Fria Tider söker Anders Nilsson, som inte återkommer med några svar.

På NA:s webbsida har en artikel nu ändrats i efterhand så att det falska enkätsvaret från Allard har tagits bort – dock utan att tidningen tydliggör att artikeln ändrats eller förklarar varför.