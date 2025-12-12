Nerikes Allehanda står på sig: "Oerhört viktig granskning"

Anders Nilsson gick under jorden och vägrade svara på frågor efter att det framkommit att NA:s granskning av "hat och hot" inom Örebro kommunfullmäktige var en bluff.

Den så kallade granskningen gjorde gällande att Örebropartiets Markus Allard är ett hot mot demokratin som trakasserar politikerna. Men en stor del av enkätsvaren från lokalpolitikerna som det hela byggde på visade sig vara skrivna av Markus Allard själv – som låtsades vara andra politiker.

NA citerade bland annat en "kvinnlig politiker, anonymiserad på grund av rädsla för att bli uthängd på internet", som lade ut texten om hur hemsk Allard är och hur han fått henne att börja gråta.

Denna "kvinnliga politiker" var i själva verket Markus Allard själv.

– Jag fick feeling och började identifiera mig som kvinna, säger han.

Nu bryter Anders Nilsson, som är både chefredaktör och ansvarig utgivare på NA, tystnaden. I en krönika slår han fast att det rör sig om "en oerhört viktig granskning om arbetsmiljön i kommunfullmäktige i Örebro".

"Allard skriker och bär sig åt i fullmäktigesalen. Han skrämmer de andra politikerna. Han talar i timmar om småärenden så att viktiga beslut fördröjs. Medvetet förstör Örebropartiet det demokratiska arbetet i Örebro kommun. I slutänden kostar detta Örebros skattebetalare stora pengar", dundrar Nilsson vidare.

Att den så kallade granskningen avslöjats som bluff kommenterar redaktören genom att anklaga Allard för att driva en "trollfabrik":

"När vi publicerat hörde däremot Markus Allard av sig och hävdade att han agerat trollfabrik mot NA genom att manipulera enkäten. Han erkände alltså öppet att han med arvode av skattebetalarna ägnat sig åt något som i det närmaste skulle kunna vara bedrägeri och osant intygande. Det säger ganska mycket om en högerextremist som är avslöjad och då väljer att ta till alla möjliga medel."

Anders Nilsson hävdar att NA nu har "kontrollerat enkätsvaren igen" och "ringt runt för att kvalitetssäkra de anonyma svaren".

Även om en stor del av svaren var bluff så "finns en stor samstämmighet kring att Örebropartiet orsakar en dålig arbetsmiljö", fortsätter den 62-årige publicisten.

Anders Nilsson avslutar med en frontalattack mot Markus Allard – som han beskriver som "högerextremistisk" och ett "hot mot demokratin":

"Vi är inte förvånade att Allard väljer att rikta fokus mot NA istället för att svara på frågorna om att han är ett stort demokratiskt arbetsmiljöproblem i kommunfullmäktige. Det är klassisk högerextremistisk retorik NA kommer att fortsätta att granska Örebropartiet. Ett parti som i grunden inte har någon makt och som inte får igenom någonting politiskt i Örebro. Ett parti som istället väljer att använda sig av hat och kränkningar och är ett hot mot demokratin."

Markus Allard kommenterar Anders Nilssons krönika på X. Han frågar sig bland annat hur NA, som Nilsson skriver, har bett sig åt när de "ringt runt för att kvalitetssäkra de anonyma svaren".

"De ringer alltså runt till sina politikervänner nu för att se vem som skrev vad? Så de sitter och visar olika svar då för att lista ut det? Hela poängen var väl att politikerna skulle kunna vara anonyma? Hur ska de göra nu? Tänk om någon skrivit något dumt om något annat parti eller politiker än bara Örebropartiet och Markus Allard? Hur ska de göra nu? Det här blir ju trassligt", skriver Allard.

Men hur gör de rent praktiskt när de ringer till "anonyma" personer?



De ringer alltså runt till sina politikervänner nu för att se vem som skrev vad? Så de sitter och visar olika svar då för att lista ut det?



Hela poängen var väl att politikerna skulle kunna vara anonyma?… https://t.co/5tYMuylMto — Markus Allard (@Markus_Allard) December 11, 2025

Uppdatering: