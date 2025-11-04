Allard: Nya medlemmar strömmar in i Örebropartiet

– Tidigare hade vi kanske 10-20 medlemsansökningar per månad. Om det var en bra månad. Nu har vi haft 60 per dag vissa dagar, säger Markus Allard.

– Det är ju skitbra, men det blir mycket jobb att återkoppla och sålla. Det blir ett stort tryck på våra lilla organisation, fortsätter han.

Det var i slutet av oktober som Allard meddelade att hans lokala populistparti Örebropartiet ska satsa på att komma in i riksdagen nästa höst. Han planerar att använda en genväg: lyckas partiet få över 12 procent i region Örebro i riksdagsvalet så kommer man in oavsett hur många röster man få på nationell nivå.

– Här har väljarna ännu mer chans att trycka in ÖP i riksdagen än i övriga landet. De etablerade partierna kommer ju få sina mandat ändå så att säga, förutom L då troligtvis, säger Allard.

En opinionsmätning från Verian som Örebropartiet beställt visar att partiet redan kan ha det stöd som krävs.

Lyckas han komma in i riksdagen kommer Örebropartiet ha "en plattform som heter duga" inför valet 2030, tror partiledaren.

– Jag kommer inte hålla igen.

De lokala medierna försöker samtidigt antingen tiga ihjäl Örebropartiet eller vinkla i syfte att försöka skrämma väljare, enligt Allard.

– SVT gjorde ju sin konstiga intervju men P4 Örebro har ju inte ens hört av sig. Kanske inte finns något nyhetsvärde i att riksdagen kan komma att få ett nytt parti som dessutom råkar vara just Örebropartiet.

– Det här är förstås högst medvetet av dem.

Nu återstår främst att ta fram ett valprogram.

– Det får vara prio för november och december, ihop med en jävla massa medlemsintervjuer. Jag är redan irriterad över att jag inte kommer kunna fördjupa mig tillräckligt i alla frågor. Men så är ju förutsättningarna nu, säger Markus Allard.