Örebropartiet
© Skärmavbild
Markus Allard.

Örebropartiet nu största partiet utanför riksdagen

Publicerad 15 december 2025 kl 12.48

Inrikes. Örebropartiet sticker ut i SVT/Verians decembermätning. I kategorin "Övriga partier", som samlar 2,6 procent av väljaropinionen, är det nu Örebropartiet som nämns oftast i de fritextsvar där väljarna själva kan ange vilket parti de syftar på.

Verian bekräftar att Örebropartiet snabbt klättrat förbi andra profilerade småpartier.

– Det är intressant att Örebropartiet på kort tid har blivit det parti utanför riksdagen som flest anger. De har passerat både Medborgerlig Samling och Alternativ för Sverige och har dessutom stöd långt utanför det egna länet, säger Per Söderpalm, opinionsansvarig på Verian, till SVT Nyheter.

Undersökningen bygger på cirka 3.000 intervjuer med personer i Sifo-panelen, kompletterat med telefonintervjuer i de äldsta åldersgrupperna. Frågan som ställs är: "Vilket parti skulle du rösta på om det vore val i dag?" Intervjuerna genomfördes 24 november – 7 december.

Partiledaren Markus Allard har varit tydlig med att han i första hand söker en alternativ väg in i riksdagen. Lyckas Örebropartiet få över 12 procent av rösterna i valkretsen Örebro län i riksdagsvalet så kommer partiet in i riksdagen även om det har under fyra procent nationellt.

En tidigare Verian-mätning som Örebropartiet själva lät genomföra innan Allard meddelat riksdagsplanerna visade att hela 15 procent av respondenterna i Örebro län svarade att de skulle rösta på partiet i riksdagsvalet om det ställer upp där.

