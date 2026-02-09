Nya politikerbråket i Örebro: "Slog du av honom glasögonen, din jävla idiot?"

Upprinnelsen var en debatt där Örebropartiets oppositionsråd Markus Allard anklagade Moderaterna för att sprida felaktiga påståenden. När han avbröts eskalerade ordväxlingen snabbt.

– Du går upp och ljuger om att vi vill sänka läkarlönerna. Fast vi inte vill det, sade Allard.

Allard avfyrade därefter en salva mot Moderaternas oppositionsråd Sebastian Cehlin.

– Gör vad fan du vill. Jag tycker du är en jävla fegis. Du är ett jävla fån. Du är en idiot.

Kort därefter anklagade Allard från talarstolen en moderat ledamot för att ha gått till handgripligheter mot en partikamrat från Örebropartiet.

– Slog du av honom glasögonen, din jävla idiot? sade han.

Kaos i Örebro regionfullmäktige pic.twitter.com/SeL7YAXqWP — Riksstudios (@Riksstudios) February 9, 2026

Markus Allard skriver på X att moderatpolitikern Erik Baecklund ska ha slagit till Glenn Roswall så att glasögonen flög av. Roswall är samma örebropartist som blev angripen av en S-kvinna när han nyligen filmade en annan kaotisk politikersituation i Örebro.

– En moderat politiker sopar av glasögonen på Glenn Roswall? Du är ett jävla fån, Erik, hörs Allard dundra i en video från händelsen.

Regionfullmäktiges ordförande uppgav att ordningen inte längre gick att upprätthålla och mötet ajournerades.

Efter mötet skriver Allard på X att Moderaterna försökt överrösta honom och att partiet vägrat svara på frågor, samt att händelsen med glasögonen inträffade i samband med detta.

"Jag fattar verkligen inte varför de inte bara svarar mig i talarstolen istället för att börja gruppskrika från bänkarna i syfte att överrösta eller rycka glasögon och kameror. Ni är väl politiker? Ni måste ju lära er att bete er. Helt otroligt."

Moderaterna gnäller om att vi i Örebropartiet inte vet hur man ska föra en "värdig debatt". — Markus Allard (@Markus_Allard) February 9, 2026

Glenn Roswall uppmanar själv i ett inlägg politikerna att sluta fysiskt attackera honom.

"Förstår att ni är pressade nu när ÖP växer men det är inte bra att gå till fysiskt angrepp mot politiska motståndare. Ta debatten i talarstolen istället", skriver han på X.