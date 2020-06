SCB: "Väldigt hög" överdödlighet i maj

Antalet dödsfall i Sverige var betydligt lägre i maj än i april i år, enligt SCB:s preliminära statistik.

Men överdödligheten var fortfarande hög.

SCB rapporterar nu att det var 8.865 dödsfall under maj. Det är 1.669 färre än i april, då det dog 10.534 personer.

– Men överdödligheten i maj var ändå väldigt hög. Det dog 1.650 personer fler än genomsnittet för maj åren 2015–2019, säger Tomas Johansson, befolkningsstatistiker på SCB.

"Överdödligheten i Sverige jämfört med 2015–2019 var i maj 23 procent. Man måste gå tillbaka till maj 1900 för att se en majmånad med högre överdödlighet i förhållande till de fem föregående åren", skriver myndigheten.

Maj 2020 hade även det högsta totala antalet döda under en majmånad sedan 1900. Under månaden i år dog det 82,9 personer per 100.000 invånare i Sverige.

– Det är den högsta dödligheten i maj sedan år 2001. Det året dog 86,0 personer per 100 000 invånare i maj, säger Tomas Johansson.