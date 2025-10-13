Otrogen barnmorska ljög om våldtäkt i sjukhusets källare – riskerar fängelse

Larmet kom en novembereftermiddag via barnmorskans make. Paret möttes upp vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, där kvinnan lämnade en detaljerad berättelse om den påstådda våldtäkten.

Polis spärrade av platsen, höll förhör, gick igenom övervakningsfilm och gjorde teknisk undersökning. Sjukhuset satte in extra väktare, fler kameror och överfallslarm samt krisstöd – åtgärder som kostade över en halv miljon kronor.

Men efter en tid började polisen tvivla. Uppgifterna var motsägelsefulla: kvinnan beskrev i polisförhör en lång, mörkhårig gärningsman i svarta kläder, men till läkaren på sjukhuset uppgav hon vita sjukhuskläder.

Mobil- och platsdata visade att hon lämnade jobbet vid lunchtid och kort därefter var på väg mot en hemlig dejt i Lund med en man hon lärt känna via sociala medier.

Webbsökningar som ”skadestånd sexuella övergrepp”, ”förlåta sig själv efter otrohet” och ”dra tillbaka polisanmälan” hittades i hennes telefon.

Åklagaren beskriver bevisläget som tydligt.

– Det var en samlad bedömning från polisens sida om att hennes uppgifter var mycket motsägelsefulla, säger åklagare Pia Björnsson till Sydsvenskan.

Kvinnan har enligt åtalet förnekat brott. När hon konfronterades med oklarheterna hänvisade hon till ”minnesluckor” och slutade svara på frågor. Hennes försvarare vill inte kommentera.

Brottet bedöms som grovt på grund av de omfattande konsekvenserna. Straffskalan är sex månader till fyra års fängelse. Barnmorskan arbetar inte längre på sjukhuset – hon avslutade sin anställning efter att ha varslats om avsked.