Erdogan vägrade landa i Egypten om Netanyahu kom dit

Toppmötet samordnas av Trump och Egyptens president Abdel Fattah al-Sisi. Enligt medieuppgifter hade Netanyahu först tackat ja efter ett samtal mellan Trump och Sisi på måndagsmorgonen.

Erdogan ska därefter ha framfört sina starka invändningar mot detta till Sisi från luften över Egypten – och hotat att vända om.

Netanyahus kansli hävdar i ett skriftligt uttalande att det är en judisk högtid som gör att han inte deltar på mötet:

”Premiärminister Netanyahu blev inbjuden av USA:s president Donald Trump att delta i en konferens som äger rum i dag i Egypten. Premiärministern tackade president Trump för inbjudan men uppgav att han inte skulle kunna närvara på grund av att evenemanget ligger så nära högtidens inledning.”

Extremister i Netanyahus koalitionsregering ska dessutom ha hotat att avgå om han åkte till Sharm el-Sheikh. Samtidigt finns det en internationell dimension: Internationella brottmålsdomstolen har utfärdat arresteringsorder mot Netanyahu för krigsbrott i Gaza – även om Egypten inte har anslutits till ICC. Flera arabstater som inte normaliserat sina relationer med Israel uppges också motsätta sig hans närvaro.

Över 20 stats- och regeringschefer väntas delta vid det hastigt sammankallade mötet.