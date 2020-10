Skattefinansierad arabisk bokshop sålde böcker om "judiska världsherraväldet"

Webbshoppen det handlar om är "Arabiska bokmässan" – från början en bokmässa för araber som var tänkt att hållas på Malmömässan under våren. Malmö kommun har satsat 150.000 kronor i bidrag på projektet.

På grund av coronapandemin sköts emellertid den planerade mässan upp till hösten, och då pandemin nu under hösten fortfarande pågår meddelade arrangörerna förra månaden att mässan skulle komma att hållas på internet istället.

"Den geografiska basen blir Malmö, där vi kommer att bjuda på flera evenemang på bibliotek och i andra lokaler. Men det mesta kommer att hända på vår digitala plattform arabiskabokmassan.se, som just nu håller på att byggas om från grunden", hette det på hemsidan.

På webbsidan har bokintresserade araber kunnat beställa böcker. En av titlarna som erbjudits är en arabisk utgåva av "The Synagouge of Satan – The Secret History Of Jewish World Domination", skriven av Förintelseförnekaren Andrew Carrington Hitchcock.

Nu vill Malmö stad avbryta samarbetet med webbshoppen.

– Det har kommit till vår kännedom att besökare på bokmässans webb erbjuds köpa antisemitisk litteratur, vilket är helt oacceptabelt, säger kulturdirektör Pernilla Conde Hellman.

– Det går stick i stäv mot allt som vi står för och vi väljer därför att omedelbart avbryta samarbetet.

Malmö stad ska nu försöka få tillbaka de bidrag som redan betalats ut till den arabiska webbshoppen.

– Årets stöd har beviljats med särskilda villkor och skulle följas upp efter genomfört evenemang, men vi väljer att avsluta samarbetet och ska se över om vi kan återkräva det redan utbetalade projektstödet, säger Pernilla Conde Hellman.