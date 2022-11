Spannmålsskörden ökar

I år var det enligt Jordbruksverket mera gynnsamt väder med både värme och regn som ökade skörden, särskilt för de vårsådda grödorna.

Kyla och regn under vintern och våren sänkte däremot skördenivåerna för de höstsådda grödorna. En del arealer behövde köras upp under våren och sås om med vårsådda grödor. Trots detta är årets skördenivåer per hektar av höstsådda spannmålsgrödor något högre än under 2021. De vårsådda spannmålsgrödornas hektarskördar ökade med 34–46 procent, jämfört med föregående års låga nivåer.

Totalskörden av raps och rybs beräknas preliminärt till 413.500 ton, och är därmed 20 procent större än förra årets totalskörd. Hektarskörden av höstraps, som är den dominerande grödan, är på samma nivå som under 2021.

Den totala skörden av ärter beräknas till 88.800 ton, vilket är 59 procent mer än fjolårsskörden och 35 procent mer än femårsgenomsnittet. Totalskörden av åkerbönor beräknas preliminärt till 74.400 ton, vilket är 52 procent mer än förra årets totalskörd och 19 procent mer än femårsgenomsnittet. Hektarskördarna av både ärter och åkerbönor blev 46 procent högre än under 2021.