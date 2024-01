Stärkta misstankar om att Epstein jobbade för Mossad

Ett stort antal mäktiga män, bland dem tidigare amerikanska presidenter som Bill Clinton och Donald Trump, har förekommit i utredningarna kring Jeffrey Epstein.

Finansmannen – som dog under minst sagt suspekta former i en fängelsecell i New York – lockade genom sin kvinnliga kumpan Ghislaine Maxwell till sig flickor som sedan bjöds ut till makthavare.

Häromdagen släpptes omaskade dokument som avslöjade cirka 200 namn på personer som varit involverade i turerna med Epstein. Brand annat framkom att Epstein sagt till svenskan Johanna Sjöberg att Bill Clinton föredrar "unga" flickor .

Ett av namnen som förekommer är Ehud Barak, som var Israels premiärminister 1999–2001 och försvarsminister 2007–2013. Enligt dokumenten fick ett av offren bland annat frågan om hon hade gett Barak en massage.

Det har sedan tidigare framkommit att den tidigare premiärministern träffade Epstein åtminstone 36 gånger. Han fastnade på bild 2016 när han besökte Epsteins exklusiva townhouse på Manhattan – maskerad med en halsduk runt ansiktet. Unga kvinnor sågs samma dag komma in och ut ur bostaden.

Tidigare israeliska spioner har enligt Daily Mail uppgett att Epsteins internationella sexhandel var en så kallad "honungsfälla" för att samla in utpressningsmaterial på mäktiga män.

Den brittiske kungens bror, prins Andrew, var enligt den före detta Mossad-agenten Ari Ben-Menashe en "nyttig idiot" som Epstein använde som "trofé" för att knyta kontakter med andra mäktiga män.

Ehud Barak har tidigare i en intervju med Daily Beast erkänt att det är han som syns på bilderna i New York. Han påstod dock att han var hos miljardären för att "äta lunch eller samtala, ingenting annat". Barak medgav också att han har besökt Little St. James, Epsteins privata ö på Amerikanska Jungfruöarna, men utan att ha deltagit i några sexorgier där heller. Att han bär halsduken över ansiktet på bilderna beror på att det var så kallt att han som "som Mellanösternbo" var tvungen att värma sig, uppgav Barak för sajten.

Den före detta premiärministerns övriga suspekta kopplingar till Epstein har uppmärksammats flera gånger i media. Enligt Haaretz har Epstein investerat miljontals dollar i Ehud Baraks företag Carbyne, som utvecklar mjukvara för geolokalisering. Företaget har också mottagit 2,5 miljoner dollar från Epsteins tidigare nära vän, Victoria's Secret-chefen Les Wexner. Wexner köpte år 1989 det som kom att bli Epsteins herrgård för 13,2 miljoner dollar men flyttade aldrig in där. Ägarskapet överfördes till Epstein år 2011 och värdet på bostaden har ökat drastiskt.

Maria Farmer, det första offret som rapporterade Epstein till FBI, har uppgett att alla inblandade i Epsteins utpressningsoperation var "Jewish supremacists". Enligt henne leddes operationen av den så kallade Mega-gruppen – en organisation bestående av judiska miljardärer som bildats för att ge pengar till judiska och pro-israeliska ändamål.

"Värvades av Maxwells far"

Maxwell – som agerade som Epsteins "madam" – är också nära knuten till påstådda honungsfällan, enligt Daily Mail. Hennes far Robert Maxwell, en judisk-brittisk mediamogul, uppges ha varit Mossad-agent och kan ha varit den som värvade Epstein till den israeliska underrättelsetjänsten, skriver tidningen.

Likt Epstein dog Robert Maxwell under mystiska förhållanden. Mogulen hittades död sin yacht – The Lady Ghislaine – utanför Spaniens kust 1991, och olika teorier om vad som egentligen skedde har spridits.

Ari Ben-Menashe uppger att han under sin tid på Mossad var Robert Maxwell "handler", och att det var Maxwell som värvade Epstein till spionverksamheten, som även dottern ska ha varit involverad i.

Ehud Barak har sagt att han blev introducerad för Epstein av den tidigare israeliska premiärministern Shimon Peres, som höll ett hyllningstal vid Robert Maxwells begravning.

Jeffrey Epstein träffade också den nuvarande chefen för CIA, William J Burns, vid ett flertal tillfällen under 2014.

Epstein påstod sig sitta på information som hade kunnat stoppat både Hillary Clinton och Donald Trump från att delta presidentvalet 2016, enligt hans bror.

– Här är ett direkt citat: "Om jag sa vad jag vet om båda kandidaterna skulle de få ställa in valet." Så sa Jeffrey sa till mig 2016, sade brodern Mark Epstein till New York Post på onsdagen.

JEFFREY EPSTEIN WAS AN AGENT OF ISRAEL. THE EVIDENCE:



Former Israeli Intelligence officer Ari Ben-Menashe alleges Epstein ran a honeypot for Mossad after being recruited by Ghislaine Maxwell



Maria Farmer, the first victim to report Epstein to the FBI, said everyone… pic.twitter.com/6gViJ4JvN9

— Keith Woods (@KeithWoodsYT) January 6, 2024