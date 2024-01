Epstein till sitt svenska offer: "Bill Clinton föredrar unga flickor"

Jeffrey Epsteins kvinnliga judisk-brittiska kumpan Ghislaine Maxwell dömdes 2022 till 20 års fängelse för bland annat människohandel.

Hon hjälpte den judisk-amerikanske finansmannen Epstein – som 2019 dog under mycket mystiska former i en fängelsecell i New York – att ordna minderåriga flickor som sedan sexutnyttjades av Epstein och andra mäktiga personer. Möjligen bjöds flickorna ut i utpressningssyfte.

Virginia Giuffre, en av dem som kommit med anklagelser om övergrepp, stämde tidigare Ghislaine Maxwell i ett mål som slutade med en förlikning år 2017.

Namnen i utredningen har tidigare varit maskade, men nu har dokumenten till slut släppts i ocensurerad form med 200 namngivna personer.

Här finns bland annat anklagelser om att Epstein tvingade en minderårig flicka att ha sex med den kände advokaten och judiske aktivisten Alan Dershowitz vid en rad olika tillfällen, på vitt skilda platser.

Dokumenten innehåller också ett vittnesmål från svenska Johanna Sjöberg, som bland annat uppger att hon efter att ha snärjts av Ghislaine Maxwell blev sexuellt ofredad av den brittiske kungen Charles bror prins Andrew, genom att han tog på hennes bröst när hon var 17 år. Detta ska ha skett inför ögonen på Epstein, som samtidigt tafsade på en annan flicka.

Allegations against Prince Andrew -



Maxwell and Epstein put Prince Andrew's hand on a minor's (17 years old) breast.



(As Andrew cupped the breast of another girl who wasn't a minor.) pic.twitter.com/rUEmYi9c0a — Techno Fog (@Techno_Fog) January 4, 2024

"Föredrar att de är unga"

De nya dokumenten skildrar ett förhör som Virginia Giuffres advokat höll med Johanna Sjöberg. I förhöret tillfrågades svenskan om att hon visste om USA:s tidigare president Bill Clinton var en vän till Epstein.

– Jag visste att han hade att göra med Bill Clinton. Jag visste inte att de var vänner förrän jag läste Vanity Fair-artikeln om att de åkte till Afrika tillsammans, säger hon.

Advokaten frågade Johanna Sjöberg om hon hört Epstein prata om Clinton.

– Han sade en gång att Clinton föredrar att de är unga, med hänvisning till flickor, sade Sjöberg.

15-årig svensk flicka i parets klor

I dokumenten förekommer andra toppnamn som Donald Trump och modemogulen Jean-Luc Brunel – som likt Epstein hittades död i sin cell.

Bland andra namn från utredningen som nu offentliggjorts finns finansmannen Glenn Dubin och hans tidigare privata kock Rinaldo Rizzo. Tidigare släppta dokument avslöjade att Rizzo hävdade att Epstein och Maxwell en gång besökte Dubins bostad tillsammans med en desorienterad, 15-årig svensk flicka som berättade för Rizzo att paret bad henne om sex och att hennes pass hade tagits ifrån henne.

Andra personer som omnämns är Tony Figueroa, trollkarlen David Copperfield och Victorias Secrets tidigare vd Lex Wexner, skriver Fox News.