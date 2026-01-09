Styckmördare byter kön igen – flyttas till kvinnofängelse

Mordet skedde sommaren 2020 i Karlskrona. Höglind och pojkvännen Anatoliy Pettersson dödade då Petterssons pappa Mikael Pettersson, 57.

Mannen slogs ihjäl med en skiftnyckel, kroppen styckades och delarna fördes bort med båt och grävdes ned på en skärgårdsö. Båda dömdes till livstids fängelse för mord och grovt gravfridsbrott.

När domen föll i tingsrätten hade Höglind – som är en kvinna – ett kvinnligt personnummer. Inför hovrättens dom ändrades det "juridiska könet" till man, vilket ledde till placering på en anstalt för män, rapporterar TV4 Nyheterna.

I höstas försökte den livstidsdömda bli flyttad från sin anstalt i säkerhetsklass 1 och hänvisade då till att hennes "biologiska kön" är kvinnligt.

Kriminalvården bedömde att risken för rymning eller fritagning är hög och att 27-åringen därför fortsatt ska sitta på ett högsäkerhetsfängelse. I ett senare beslut avslog Förvaltningsrätten en begäran om placering på en anstalt med lägre säkerhetsklass.

Nu har Kriminalvården beslutat att flytta styckmördaren till en kvinnoanstalt. Skälet är att det "juridiska könet" åter är ändrat till kvinna och att det numera finns en kvinnoanstalt med säkerhetsklass 1.

I tidigare handlingar har det framgått att personnumret ligger till grund för bedömningen av vilket kön som ska gälla enligt tillämplig lagstiftning.

Ändringen har skett efter att Ulf Kristerssons könsbyteslag trädde i kraft den 1 juli 2025.

Så sent som i slutet av december uppmärksammades ett annat fall där barnamördaren Paulus Abdelshahed bytt "juridiskt kön" och flyttats till kvinnoanstalt – något som lett till bråk bland politikerna om vilka som bär ansvar för den nya Kristersson-lagen: