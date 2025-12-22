"Skitsnack" – Tidögänget i hätskt internbråk om barnamördande transvestiten

Moderaterna och Kristdemokraterna har hamnat i öppen strid, samtidigt som ledande Sverigedemokrater är oeniga sinsemellan.

Bakgrunden är den nya könstillhörighetslagen som trädde i kraft den 1 juli 2025. Lagen förenklar processen att byta juridiskt kön, sänker åldersgränsen från 18 till 16 år med vårdnadshavares samtycke och förenklar kravet på medicinsk bedömning. KD och SD var emot lagen, medan M och L drev igenom den i riksdagen.

KD-ledaren Ebba Busch riktar hård kritik mot lagändringen efter att beskedet att barnamördaren Paulus Abdelshahed ska flyttas itll ett kvinnofängelse sedan han bytt juridiskt kön. På X skriver hon:

"Detta är precis vad vi varnade för. Mot bättre vetande och forskning tryckte partier i riksdagen ändå igenom lagstiftningen. Där den nya könslagstiftningen gick in - gick en del av det sunda förnuftet ut. Nu börjar vi se resultatet. Juridiskt kön bör inte kunna bytas med ett par blanketter - rätt psykologisk stöd bör kunna ges på plats."

M-profilen Hanif Bali slår tillbaka med hård kritik mot KD:

"Ganska magstarkt att Busch nu kommer med sin hårda kritik när hon känner till 'KD:s lilla whopsie på Socialdepartementet som triggade hela lagstiftningsprocessen', skriver Bali och fortsätter:

"Ni är inte lika skyldiga som Uffe och Co, men ni är inte oskyldiga."

På detta svarar Ebba Busch: "Skitsnack".

"Skitsnack. Den frågan hade aldrig levt vidare om det inte propsades på det. Partiledarna tyckte olika i sak och bestämde i godan ro att det var okej. Det får man respektera och inte låtsas om annat", skriver hon.

Hon beskriver Hanif Bails inlägg som "1 a i en förlorarmentalitet som återkommer som ett givet modus operandi varje gång det inte går som önskat i opinionen".

"Det är dags att lämna det. Både för det egna partiets skull, lagets skull och möjligheten till fyra år till för Sveriges bästa", fortsätter KD-ledaren.

Hon konstaterar också att "när krypskyttet inifrån M är som värst mot sina egna företrädare så backar KD alltid upp hela laget och står stadigt bakom vår statsminister".

"Debatt i sak är bra. Attacker på lagkamrater leder bara till en sak - fördel rödgröna. Och det är inte vad Sverige behöver."

SD-toppar avfärdar kritiken

Även inom SD uppstår meningsskiljaktigheter. Jessica Stegrud skriver på X:

"Sliten men ständigt aktuell fras; Vad var det vi sade?"

Partiledaren Jimmie Åkesson har dock en annan ingång:

"I stället för att säga 'vad var det vi sa' gällande riskerna med könsbyteslagen där till exempel biologiska män kan placeras på anstalt för kvinnor, konstaterar jag bara att det är glädjande att KD slutade vackla i frågan och anslöt sig till vår linje", skriver han på X.

SD-toppen Richard Jomshof försvarar dock Stegruds linje: "'Vad var det vi sa', är definitivt en bra kommentar på detta vansinne."