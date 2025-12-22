Underhåll pågår: Den 22 december uppdateras Fria Tider kanske inte som vanligt.
Kristerssons könsbytarlag
Paulus Abdelshahed mördade barnen med helium.

Åkessons reaktion när barnamördande transvestit flyttas till kvinnofängelse

Publicerad 22 december 2025 kl 12.24

Inrikes. Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson kräver att Kristerssons könsbyteslag rivs upp. Detta efter att Kriminalvården beslutat att flytta den livstidsdömde barnamördaren Paulus Abdelshahed, 38, till en kvinnoanstalt efter att han bytt juridiskt kön i fängelset.

Kristerssons könsbytarlag

Paulus Abdelshahed mördade sina två barn i Södertälje i april 2024 och dömdes senare till livstids fängelse.

Efter domen bytte Paulus Abdelshahed juridiskt kön och namn till Lily Abdelshahed. Nu har Kriminalvården beslutat att han ska flyttas från högsäkerhetsanstalten Tidaholm till en anstalt för kvinnor.

Morden upptäcktes när barnens mamma kom hem till bostaden den 23 april och fann sina två barn, båda under tio år, döda i sovrummet. Abdelshahed erkände gärningarna och dömdes för att ha kvävt barnen med helium.

Efter att Skatteverket beviljat ansökan om ändrat juridiskt kön isolerades Abdelshahed, eftersom Tidaholm endast är anpassat för manliga intagna.

"Paulus Abdelshahed har bytt personnummer och nu juridiskt sett är en kvinna och därför behöver avskiljas från andra intagna då anstalten bedömer att det föreligger en risk för hennes säkerhet till liv och hälsa", skriver Kriminalvården i ett beslut.

Nu har myndigheten beslutat om omplacering till en kvinnoanstalt för att den dömde ska kunna återgå i gemensamhet. Beslutet har orsakat frustration både bland politiker, bland åklagare och inom Kriminalvården.

Jimmie Åkesson kommenterar på X och kopplar fallet till den nya könsbyteslagen.

"Könsbyteslagen behöver rivas upp", skriver SD-ledaren och fortsätter:

"Istället för att säga 'vad var det vi sa' gällande riskerna med könsbyteslagen där t.ex. biologiska män kan placeras på anstalt för kvinnor, konstaterar jag bara att det är glädjande att KD slutade vackla i frågan och anslöt sig till vår linje. Det är dags för fler partier att göra detsamma, så att lagen kan rivas upp."

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch uttrycker liknande kritik och menar att utvecklingen var förutsägbar.

"Detta är precis vad vi varnade för. Mot bättre vetande och forskning tryckte partier i riksdagen ändå igenom lagstiftningen. Där den nya könslagstiftningen gick in - gick en del av det sunda förnuftet ut. Nu börjar vi se resultatet. Juridiskt kön bör inte kunna bytas med ett par blanketter - rätt psykologisk stöd bör kunna ges på plats."

