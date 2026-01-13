Nu vill Kristersson "se över" sin egen könsbyteslag

I en artikel på Aftonbladet Debatt skriver statsminister Ulf Kristersson tillsammans med justitieminister Gunnar Strömmer och socialminister Camilla Waltersson Grönvall att den uppföljning politikerna öppnade för i samband med lagändringen nu bör genomföras.

På sistone har flera fall uppmärksammats där våldtäktsmän och mördare utnyttjat könsbyteslagen. Ett sådant fall är den livstidsdömde barnamördaren Paulus Abdelshahed, 38, som fick beslut om att han skulle flyttas till en kvinnoanstalt efter att ha bytt juridiskt kön i fängelset.

Enligt Moderaterna finns det nu skäl att granska hur lagstiftningen fungerar i praktiken.

Den nya lagen innebar att det blev lättare att ändra juridiskt kön. Kravet på diagnos för könsdysfori togs bort och i stället räcker ett intyg från vården för att ansöka om ändring i folkbokföringen. I debattartikeln skriver M-topparna att förändringarna syftade till att "göra livet något enklare och motverka psykisk ohälsa för en grupp som lever i en ofta utsatt situation".

Nu vill Moderaterna bland annat undersöka om antalet ansökningar om ändrat juridiskt kön har ökat och hur många som beviljas eller avslås. Partiet vill också analysera hur lagstiftningen påverkar tryggheten, särskilt för kvinnor, och om det "biologiska könet" bör vara avgörande i fler sammanhang, till exempel vid placering på anstalt, i omklädningsrum eller inom idrotten.

En annan del av översynen gäller brottsbekämpningen. Moderaterna skriver att lagen inte ska kunna användas för att försvåra myndigheternas arbete och att det kan finnas skäl att se över om dömda brottslingars möjlighet att byta juridiskt kön bör begränsas.

M-topparna sammanfattar:

"Syftet med den nya könstillhörighetslagen är detsamma i dag som när den beslutades – att göra viktig skillnad för en mindre grupp personer som ofta befinner sig i en utsatt position. Samtidigt är det vår allra viktigaste uppgift att se till att alla medborgare i vårt land ska kunna känna sig trygga. Vi vet att det går att kombinera dessa ambitioner."