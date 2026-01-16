Kristerssons könsbytarlag
Transvestit lämnar tillbaka Moderaternas HBTQ-pris – i protest

Publicerad 16 januari 2026 kl 07.53

Inrikes. Vänsteraktivisten och transvestiten Signe Krantz lämnar tillbaka ett HBTQ-pris från gayförbundet Öppna Moderater. Beslutet kommer efter att Moderaterna meddelat att partiet nu vill se över sin kontroversiella könstillhörighetslag.

Kristerssons könsbytarlag

Signe Krantz, som är ordförande för Transsammans, säger att återlämnandet är en markering mot Moderaternas besked.

I en debattartikel tidigare i veckan meddelade statsminister Ulf Kristersson, justitieminister Gunnar Strömmer och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall att lagen bör omprövas och att biologiskt kön ska ges större betydelse i vissa sammanhang.

– Jag och min organisation kommer inte tolerera att transpersoner används som en valstrategisk slagpåse när man känner att det går dåligt i opinionen, säger Signe Krantz till TV4 Nyheterna.

Krantz uppger sig ha blivit både besviken och oroad över utspelet, och hänvisar till att Moderaterna tidigare under mandatperioden haft en stabil hållning i frågor som rör HBTQ-personer.

I debattartikeln tar partiledningen även upp förändringar av fängelselagen och frågan om tydligare regelverk för exempelvis omklädningsrum och idrottstävlingar. Krantz menar att detta signalerar en kursändring och att partiet går före pågående utvärderingar.

Även Öppna Moderater själva har uttryckt kritik mot delar av formuleringarna från partiledningen. I ett inlägg på sociala medier skriver organisationen att den vänder sig mot förändringar som kan leda till inskränkningar i transpersoners liv och rättigheter.

Krantz säger sig inte vilja se sitt förtroende eller engagemang användas som "pinkwashing" av partiet.

"Som ordförande för Transammans har jag hyllat Moderaternas engagemang för hbtq-frågor inför medlemmar, vänner och kontakter i vänstern. Nu hoppas jag att alla hbtq-organisationer bojkottar nästa pridemingel i Sagerska palatset och att Moderaternas högtalare i paraden överröstas av åskådarnas burop. Sen hoppas att jag de finner modet att stå rakt mot transfobins vindar", skriver Signe Krantz i en debattartikel i Aftonbladet.

