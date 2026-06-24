Sverige smygköper Palantir-system som tros ligga bakom bombning av flickskola i Iran

Fria Tider har i tidigare artiklar rapporterat om hur svenska toppolitiker i det fördolda odlat nära band till kontroversiella amerikanska Palantir.

AI-övervakningsjätten anklagas bland annat för att systematiskt hjälpa Israel begå folkmord, genom att automatiskt välja ut civila måltavlor att döda.

Bland annat deltog Palantir i den slutna Tylösandskonferensen 2025, där statsminister Ulf Kristersson och flera ministrar fanns på plats. Konferensen beskrivs som ett slags ljusskyggt svenskt Bilderbergmöte.

Det har också rapporterats om ett hemligt möte mellan Palantirs grundare Alex Karp och Peter Thiel och statsminister Ulf Kristersson på Grand Hotel i Stockholm i juni 2025.

Palantir: "Vi har gjort Sverige starkare"



Sverigechefen försvarar kontroversiella verksamheten.



Vägrar berätta vilka svenska myndigheter AI-jätten arbetar med. https://t.co/tM68MxzFS8 — Fria Tider (@friatider) May 1, 2026

Svenska försvaret uppges ha skrivit avtal om Palantirs AI-system Maven Smart System i september 2025. Uppgiften kommer från hemliga Signalchattar som Dagens ETC publicerar tillsammans med den danska tidningen Radar.

Maven har använts flitigt av USA under kriget mot Iran. Systemet kopplas till attacken den 28 januari mot en flickskola i Minab, där 175 personer dödades, varav 120 barn. Skolan tros ha pekats ut som måltavla av Maven, men ingen officiell rapport har ännu slagit fast vad som hände.

I den danska Signalchatten nämner Peter Dahl Thruelsen, tidigare analyschef inom Danmarks försvarsunderrättelsetjänst och senare säljagent för Palantir, att Sverige nyligen köpt systemet.

"Sverige skrev på ett avtal med Palantir gällande Maven. Förra veckan", skriver han.

Uppgiften skrevs den 18 september 2025. Enligt Dagens ETC innebär det att avtalet ska ha undertecknats någon gång mellan den 8 och 14 september samma år.

De franska och tyska underrättelsetjänsterna och även den schweiziska armén har nyligen valt att stoppa sitt samarbete med Palantir på grund av riskerna. De övergår i stället till europeisk programvara. Men Sverige gör alltså tvärtom.

Försvarsminister Pål Jonson kommenterar inte affären utan hänvisar till Försvarsmakten. Hans pressekreterare Johan Hjelmstrand säger att myndigheterna själva tecknar de avtal de anser sig behöva.

Försvarsmakten hänvisar till "operativ sekretess" och vill inte lämna ut handlingar som rör systemet.

Maven användes när USA slog till mot fler än 1.700 mål under Irankrigets första 72 timmar. Samtidigt har systemets träffsäkerhet ifrågasatts. Bloomberg har rapporterat att noggrannheten bara ligger omkring 60 procent och kan falla under 30 procent vid dåligt väder.

Palantirs Sverigechef Anders Fridén har bekräftat för Dagens Industri att bolaget sedan flera år arbetar med svenska försvaret. Vad bolaget levererar är dock hemligt.

– Det är inte för att vi inte vill berätta det. Men i god demokratisk ordning har det beslutats att det finns vissa saker som myndigheter behöver skydda. Och en del av det är information om förmågor som vi tillhandahåller, säger Anders Fridén till tidningen.