Sverige värst i Norden: 803 coronadöda mot 42 döda i Finland

Antal döda per capita i Norden per den 200409



Datakälla: https://t.co/tY3nl9qF6W 200409-16:30



Antal döda per miljon invånare.



Sverige - 78,0 döda/miljon invånare

Danmark - 40,9 döda/miljon invånare

Norge - 19,4 döda/miljon invånare

Finland - 7,6 döda/miljon invånare pic.twitter.com/64ViXLCkaV

