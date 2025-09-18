Tidöbluffen
© FT BILD/ARKIV
 

Regeringen bluffar bara om sänkt elskatt

Publicerad 18 september 2025 kl 15.04

Inrikes. Regeringens besked om sänkt elskatt är helt verkningslöst och utgör en väljarbluff, rapporterar Dagens Nyheter.

– Det var mycket viftande med armarna om att nu gör vi kraftfulla åtgärder. Jag tycker att man luras, det blir ett slags bluff, säger elmarknadsanalytikern Bengt Ekenstierna till DN.

Han menar att regeringens högkostnadsskydd, som träder i kraft först i november 2025, är satt på en nivå som elpriserna sannolikt aldrig når.

– Det löftet kan finansministern enkelt ge, eftersom hon vet att det inte kommer kosta staten någonting, säger han till DN.

Även Marcel Berkelder, energiexpert med lång erfarenhet, har räknat på regeringens siffror och drar en liknande slutsats.

– Matematikerna bland oss inser att regeringen inte sänkt elskatten, tvärtom, mot löftet har den höjts med 0,02 öre per kilowattimme räknat på 3-årsperioden, säger han till Realtid.

Från näringslivet höjs andra röster.

"Energitillgång är grunden för tillväxt. Alla rika länder har hög energiförbrukning – alla länder med låg energiförbrukning är fattiga. Att påstå något annat är att förespråka ett fattigare Sverige", skriver André Nilsson, näringspolitisk expert på Företagarna, i en debattartikel för Aftonbladet.

