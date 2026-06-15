© Domstolsverket, X
 

Tre döms för att ha kritiserat Bohlin

Publicerad 15 juni 2026 kl 12.04

Lag & Rätt. Tre Palestinademonstranter döms nu till böter för ofredande efter att ha ropat slagord mot civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin (M) utanför riksdagen.

Dela artikeln

Bakgrunden var en tillståndsgiven demonstration som hölls på Mynttorget i Stockholm den 8 september 2025 .

Carl-Oskar Bohlin fick stor uppmärksamhet efter att ha laddat upp en video på sociala medier som visade hur en grupp Palestinaaktivister följde efter honom när han gick omkring utanför riksdagen.

I videon hörs de ropa slagord som "shame on you" och "det pågår ett folkmord" mot den starkt Israel-aktivistiska ministern.

– Barnamördare, utbrister en av dem.

Arrangörerna har uppgett att Bohlin medvetet provocerade demonstranterna genom att gå "rakt igenom" demonstrationen, ställa sig framför demonstranterna och "stirra med hatfull blick" på dem, för att sedan på sociala medier beskriva situationen som en "lynchmobb".

Fyra personer åtalades för att ha ofredat ministern "genom störande kontakter eller annat hänsynslöst beteende".

Tingsrätten har nu kommit fram till att det var fråga om ett spontant agerande där de åtalade tillsammans på nära håll följt efter ministern, filmat och ropat slagord.

Agerandet har dock, enligt tingsrätten, sedan "övergått till att vara hänsynslöst och ägnat att kränka dennes frid på ett kännbart sätt".

– En minister måste tåla kritik, politiska budskap samt hårda och provocerande slagord. Det är emellertid inte slagorden i sig eller de politiska budskapen som här utgör ett ofredande. Hänsynslösheten och fridskränkningen består i att de tilltalade på mycket nära avstånd i grupp följt efter, filmat och skrikit högt mot ministern, som blivit trängd och befunnit sig i en utsatt och otrygg situation säger rättens ordförande chefsrådmannen Magdalena Hägg Bergvall.

Tingsrätten menar att en tillämpning av ofredandebestämmelsen i detta fall inte utgör en oproportionerlig inskränkning av de tilltalades demonstrations- och yttrandefrihet.

En man frikänns från åtalet med hänvisning till att han saknat uppsåt eftersom han endast dokumenterat händelsen genom att filma.

Tingsrätten har bestämt påföljden för de tre dömda till dagsböter.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 985343793

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 985343794

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

SVT-kvinnan stoppade Alinia – sa ja till Yasin

Helena Olsson förklarar sina skilda beslut. "Han har avtjänat sitt straff, han påstår själv att han har lämnat gängkriminaliteten."0 

Ekonominyheter

Nu är Elon Musk världens första dollarbiljonär

Äger nu mer än vad 3,8 miljarder andra människor gör tillsammans.. "En ny höjdpunkt för oligarkin."0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.