Tre döms för att ha kritiserat Bohlin

Bakgrunden var en tillståndsgiven demonstration som hölls på Mynttorget i Stockholm den 8 september 2025 .

Carl-Oskar Bohlin fick stor uppmärksamhet efter att ha laddat upp en video på sociala medier som visade hur en grupp Palestinaaktivister följde efter honom när han gick omkring utanför riksdagen.

I videon hörs de ropa slagord som "shame on you" och "det pågår ett folkmord" mot den starkt Israel-aktivistiska ministern.

– Barnamördare, utbrister en av dem.

Arrangörerna har uppgett att Bohlin medvetet provocerade demonstranterna genom att gå "rakt igenom" demonstrationen, ställa sig framför demonstranterna och "stirra med hatfull blick" på dem, för att sedan på sociala medier beskriva situationen som en "lynchmobb".

Fyra personer åtalades för att ha ofredat ministern "genom störande kontakter eller annat hänsynslöst beteende".

Tingsrätten har nu kommit fram till att det var fråga om ett spontant agerande där de åtalade tillsammans på nära håll följt efter ministern, filmat och ropat slagord.

Agerandet har dock, enligt tingsrätten, sedan "övergått till att vara hänsynslöst och ägnat att kränka dennes frid på ett kännbart sätt".

– En minister måste tåla kritik, politiska budskap samt hårda och provocerande slagord. Det är emellertid inte slagorden i sig eller de politiska budskapen som här utgör ett ofredande. Hänsynslösheten och fridskränkningen består i att de tilltalade på mycket nära avstånd i grupp följt efter, filmat och skrikit högt mot ministern, som blivit trängd och befunnit sig i en utsatt och otrygg situation säger rättens ordförande chefsrådmannen Magdalena Hägg Bergvall.

Tingsrätten menar att en tillämpning av ofredandebestämmelsen i detta fall inte utgör en oproportionerlig inskränkning av de tilltalades demonstrations- och yttrandefrihet.

En man frikänns från åtalet med hänvisning till att han saknat uppsåt eftersom han endast dokumenterat händelsen genom att filma.

Tingsrätten har bestämt påföljden för de tre dömda till dagsböter.