Arrangören: Bohlin provocerade demonstranterna

Publicerad 9 september 2025 kl 15.35

Inrikes. Skälet till att en grupp arga araber följde efter civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin (M) och ropade slagord igår var att Bohlin och Kristersson gick "rakt igenom" demonstrationen vid riksdagen. Det hävdar arrangörerna.

Together4palestinee, som organiserade protesten, skriver på Instagram under rubriken "REGERINGENS PROVOKATION":

"Igår valde Ulf Kristersson och Carl-Oskar Bohlin att gå rakt igenom en fredlig, tillståndsgiven demonstration mot Israels folkmord i Gaza och Sveriges medskyldighet. Carl-Oskar Bohlin ställde sig framför demonstranterna, stirrade med hatfull blick och beskrev sedan på sociala medier situationen som en 'lynchmobb'. Detta är inget annat än ett försök att demonisera människor som fredligt utövar sina demokratiska rättigheter".

På videon som Carl-Oskar Bohlin lagt upp ser man hur en grupp arabiska demonstranter går efter Bohlin och ropar "skämmes", "folkmord" och liknande.

Några hot om lynchning, eller hot överhuvudtaget, hörs inte på videon. Polisen har inlett en förundersökning om ofredande.

