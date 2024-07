Viktor Orban föreslog fredsplan för Zelenskyj

På sociala medier sammanfattar Viktor Orbán sitt budskap under mötet med Volodymyr Zelenskyj.

"Jag utvärderade möjligheten till en tidsfristbunden vapenvila som skulle kunna innebära en möjlighet att påskynda fredsförhandlingarna. Jag kommer omedelbart att rapportera mina resultat till rådet", skriver han.

Orbáns resa sker efter att Ungern tagit över det roterande ordförandeskapet inom EU. Det är hans första besök i Ukraina efter Rysslands invasion 2022.

Ungern meddelade inför att man tog över medlemskapet att man betraktar freden och säkerheten i Europa som den viktigaste frågan. Ungerns paroll som ordförandeland är "Make Europe great again".

My first trip after assuming the Presidency of the Council of the EU led me to Kyiv for a meeting with President @ZelenskyyUa. I assessed the possibility of a deadline-bound ceasefire, that could provide an opportunity to speed up peace negotiations. I will report my findings to… pic.twitter.com/TqPeDAvsoe

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 2, 2024