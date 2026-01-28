Trumps krig för Israel
Trump: "Stor armada" på väg mot Iran

Publicerad 28 januari 2026 kl 15.39

Utrikes. USA trappar upp den militära närvaron kring Iran, men president Donald Trump uppger samtidigt att Teheran vill förhandla. Situationen är "i rörelse" efter att USA skickat en "stor armada" till regionen, uppger Trump i en intervju med Axios.

Trumps krig för Israel

Trump övervägde tidigare i januari militära angrepp mot Iran. Beslutet sköts dock upp, samtidigt som USA flyttade betydande militära resurser till området.

Enligt Vita huset finns ett angrepp fortfarande på bordet, även om de våldsamma protesterna i Iran – som skulle tjäna som förevändning till angreppet – till stor del slagits ned.

I intervjun säger Trump att han beordrat hangarfartygsgruppen kring USS Abraham Lincoln till regionen.

– Vi har en stor armada bredvid Iran. Större än Venezuela, säger Trump till Axios.

Han vill inte säga vilka militära alternativ han fått av sina säkerhetsrådgivare eller vilket han föredrar. Samtidigt framhåller han att diplomati fortfarande är ett alternativ.

– De vill göra en uppgörelse. Det vet jag. De har ringt vid flera tillfällen. De vill prata, säger Trump.

Flera amerikanska tjänstemän uppger att presidenten ännu inte inte fattat något slutgiltigt beslut och väntas hålla fler överläggningar under veckan. De militära alternativen stärks nu av att USS Abraham Lincoln gått in i USA:s centralkommando CENTCOM:s ansvarsområde.

Enligt USA har kraven på Iran upprepats flera gånger det senaste året. De ska bland annat omfatta att allt anrikat uran förs ut ur landet, begränsningar av Irans långdistansmissiler, ett stopp för stöd till regionala ombud samt ett förbud mot egen urananrikning.

Samtidigt uppges Trump omges av delade råd. Mer hökaktiga Israelaktivister inom administrationen vill se att han genomdriver sina tidigare hot, medan andra ifrågasätter vad ett bombangrepp mot Teheran skulle leda till för positivt för USA och förespråkar förhandlingar medan regimen bedöms vara försvagad.

USA har nu förstärkt närvaron ytterligare med fler stridsflygplan, tankflyg och luftförvarssystem.

CENTCOM-chefen amiral Brad Cooper besökte i helgen Israel för att samordna militära planer och möjliga gemensamma försvarsåtgärder mot ett iranskt angrepp, enligt källor till Axios.

