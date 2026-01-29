Trumps plan: Bomba fram regimskifte i Iran

Donald Trump väger just nu olika handlingsalternativ mot Iran, där ett av målen uppges vara att stärka oppositionen på gatorna efter att de våldsamma protesterna tidigare i januari slagits ner.

Enligt flera amerikanska källor till Reuters handlar diskussionerna om riktade attacker mot säkerhetsstyrkor och ledande befattningshavare som pekas ut som ansvariga för våldet.

Tanken är att visa demonstranter att regimen kan pressas tillbaka och därmed ge dem mod att ta över statliga byggnader och säkerhetsanläggningar. Trump ska dock ännu inte ha fattat något beslut om att gå den militära vägen.

Bland de alternativ som diskuteras finns också betydligt större angrepp, exempelvis mot Irans ballistiska robotprogram eller kärntekniska anläggningar. Enligt amerikanska källor har Iran vägrat förhandla om begränsningar av robotarna, som Teheran ser som sitt främsta skydd mot Israel.

USA har under veckan förstärkt sin militära närvaro i regionen med ett hangarfartyg och eskortfartyg, vilket ger Vita huset större handlingsutrymme. Trump har samtidigt hotat med intervention och uppmanat Iran att återvända till förhandlingsbordet om kärnvapen.

– Varje framtida amerikansk attack kommer bli mycket värre än bombkampanjen i juni, varnade Trump, som också beskrev de amerikanska fartygen i området som en stor ”armada” på väg mot Iran.

Samtidigt uttrycks skepsis från både Israel och arabvärlden. En israelisk företrädare med insyn i planeringen konstaterar för Reuters att flyganfall inte räcker för att störta den islamiska republiken – och vill istället att USA startar ett storkrig.

– Om man ska störta regimen måste man ha markstyrkor, säger han och tillägger att inte ens ett mord på den högste ledaren Ali Khamenei skulle lösa frågan.

Även flera arabländer varnar för följderna. Saudiarabien, Qatar, Oman och Egypten ska ha försökt övertala Washington att avstå från attacker. En arabisk källa säger att regionen riskerar att få bära konsekvenserna.

– USA kan trycka på avtryckaren, men det är inte USA som får leva med följderna. Det blir vi, säger källan.

Från iranskt håll uppges landet förbereda sig för militär konfrontation, samtidigt som diplomatiska kanaler hålls öppna. En hög iransk tjänsteman säger att Teheran är redo för dialog ”baserad på ömsesidig respekt”, men varnar för hårt motstånd vid angrepp.