Twitters vd: Nu är hyperinflationen här

"Hyperinflation kommer att förändra allt. Nu händer det", skriver Jack Dorsey i ett uppmärksammat Twitterinlägg.

Utspelet kommer i samband med en att en inflationsoro har brett ut sig i USA på grund av de nya biljonbelopp i dollar som skapats under pandemin för att delas ut i bidrag.

USA:s konsumentprisindex har nått de högsta nivåerna på nästan 30 år.

"Det kommer att ske snart i USA, och i resten av världen", skriver Jack Dorsey vidare om inflationen.

Hyperinflation is going to change everything. It’s happening.

It will happen in the US soon, and so the world.

