Tyska landslaget knäböjde för BLM – i kvinnokläder

Die deutsche Fußballnationalmannschaft will wieder Zeichen auf dem Platz setzen. Daher soll die Nationalelf nun in Frauentrikots auflaufen und sich als Zeichen gegen Rassismus hinknien. Sowas kommt nicht überall gut an. #GERENG #DFB https://t.co/r1rKptEk1J

— Junge Freiheit (@Junge_Freiheit) June 7, 2022