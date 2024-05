Ungern: Frankrike kan starta tredje världskrig

Szijjarto intervjuades av det franska TV-bolaget LCI på torsdagen och ombads ge sin syn på Macrons förnyade hot om att sätta in franska trupper för att backa upp Kiev i kriget mot Ryssland.

Ministern fördömde starkt idén och sa att den franske ledarens kommentarer i sig har bidragit till att eskalera situationen.

– Om en Nato-medlem sätter in marktrupper kommer det att vara en direkt konfrontation mellan Nato och Ryssland och det kommer då att innebära tredje världskriget, sa Szijjarto till TV-jätten.

Macron skärpte sina hot om att sätta in franska trupper i Ukraina under torsdagen, då han försvarade en sådan lösning i en intervju med The Economist.