Kärninflationen steg i maj med 0,7 procent eller med 3,8 procent på årsbasis. Det är den högsta kärninflationen sedan 1992.

USA:s centralbank Federal Reserve säger dock i ett uttalande att utvecklingen kommer att avta under slutet av 2121, och att priserna just nu ökar kraftigt eftersom de var nertryckta under början av pandemin för ett år sedan.