USA: Storföretag anställer 94 procent icke-vita

Det handlar om storföretagen inom det amerikanska aktieindexet S&P 100 och dess nyskapade jobb, 300.000 till antalet mellan 2021 och 2023, som i princip helt gått till icke-vita enligt Bloomberg.

Runt 30 procent av de som anställdes på de nya jobben är svarta män och 20 procent är svarta kvinnor. Därefter är det en fallande skala med bruna män från exempelvis Indien strax efter och vita män i den absoluta botten.

I Sverige får etnisk statistik inte föras och därför vet ingen hur storföretagens nyanställningar ser ut här.

"Knulla dig själv"

Entreprenören Elon Musk, som tidigare orsakat kontrovers med sin kritik mot "woke" och sina påståenden om att judar hatar vita människor och liknande, har nu till synes omprofilerat sig och försvarar istället utveckligen med antivita anställningsförfaranden och massinvandring från bruna länder.

"USA:s storhet under de senaste 150 åren beror på att vi varit en meritokrati mer än något annat land på jorden", förklarar han på X och lovar att försvara den ordningen "till min sista blodsdroppe".

När en användare istället förespråkar avskaffad arbetskraftsinvandring svarar han:

"Ta nu ett rejält kliv tillbaka och KNULLA DIG SJÄLV i ansiktet. Jag kommer att starta krig i den här frågan av ett slag som du inte ens kan föreställa dig".

The reason I’m in America along with so many critical people who built SpaceX, Tesla and hundreds of other companies that made America strong is because of H1B.



Take a big step back and FUCK YOURSELF in the face. I will go to war on this issue the likes of which you cannot…

— Elon Musk (@elonmusk) December 28, 2024