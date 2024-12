Trump: Stöder Musk om ökad invandring

Donald Trump vann valet bland annat på ett påstående om att han tänkte minska invandringen och inleda "massdeportationer", men nu när valvinsten är säkrad så är det alltså annat ljud i skällan.

När Trump talade med The New York Post på lördagen betonade han istället sin positiva inställning till USA:s kontroversiella H-1B-program för "högkvalificerad" invandring från bland annat tredje världen.

– Jag har alltid gillat uppehållstillstånden, jag har alltid varit för dem. Därför har vi dem, sade Trump.

– Jag använt många H-1B-uppehållstillstånd för mina fastigheter. Jag har använt dem många gånger. Det är ett fantastiskt program.

Den tillträdande presidenten preciserade dock inte hur fastighetsskötsel kunde kräva specialkompetens som inte finns att tillgå i USA.

Trumps uttalanden står i kontrast till hans tidigare linje, med krav på hårdare restriktioner för H-1B-programmet, noterar den amerikanske debattören Nick Fuentes:

In 2016 Trump said the H-1B program “shouldn’t exist” because it is “very unfair for (American) workers.”



Now in 2024, under the influence of Silicon Valley donors, Trump says he used and supports H-1B.



This is the definition of selling out.

— Nicholas J. Fuentes (@NickJFuentes) December 28, 2024