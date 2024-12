Elon Musk vill fylla USA med indier

Elon Musk och Vivek Ramaswamy ska leda Donald Trumps "departement för myndighetseffektivitet" (DOGE).

Men duon har nu hamnat i blåsväder bland Trumpanhängare som har svårt att förstå hur deras liberala syn på invandring rimmar med budskapet "America first".

Både Musk och Ramaswamy (som själv är indier) har tidigare kritiserat så kallad illegal invandring, alltså det som i Sverige kallas asylinvandring. Men nu meddelar duon att de techföretag de personligen har sina ekonomiska intressen i är i akut behov av omfattande arbetskraft från tredje världen.

Elon Musk klagar på sin plattform X på att det finns "alldeles" för få "motiverade och talangfulla" utvecklare i USA för att fylla techföretagens behov.

"Om man vill att ens lag ska vinna mästerskapet måste man rekrytera toppspelare oavsett var de finns", skriver han.

Uttalandet fick snabbt mothugg från Maga-rörelsen, och flera frågar sig varför USA med 330 miljoner invånare inte kan sköta denna kompetensförsörjning på egen hand. En av kritikerna är den konservativa aktivisten och Trump-lojalisten Laura Loomer, som anklagar Musk för att inte vara tillräckligt lojal mot Trumps "America first"-politik.

"Du köpte dig in i Maga för fem minuter sedan", skriver Loomer på X och anklagar Musk för att ha "infiltrerat" Trumps rörelse i syfte att skaffa ekonomiska fördelar för sig själv och sina "Bich Tech-kompisar".

"Vi är bara dumma"

När en annan användare klagar på "vita män inte längre blir anställda" i dagens USA svarar Elon Musk: "Vi är bara dumma."

Även Vivek Ramaswamy får hård kritik, efter att ha skyllt teknikbranschens påstådda beroende av utländsk arbetskraft på den "amerikanska kulturen".

"Problemet är inte bristande IQ hos amerikaner. Det handlar om en kultur som hyllar idrottare och prom queens (utmärkelse för den snyggaste och mest populära tjejen bland amerikanska högstadieelever, FT:s anm.) istället för toppstudenter och hårt arbetande ingenjörer", skriver indiern på X.

Utspelen har orsakat en splittring inom Maga-rörelsen, och vissa konservativa profiler som Mike Cernovich frågar sig varför tidigare generationer av amerikaner kunde bygga världsledande industrier utan att vara beroende av massinvandring från tredje världen.

Elon Musk, som själv är invandrare från Sydafrika, har personligen anklagats för att ha arbetat illegalt i USA under sina tidiga år som entreprenör.

Frågan om så kallade H1B-visum och it-företagens beroende av utländsk arbetskraft är en känslig punkt inom Trump-vänliga kretsar, där invandringen är en central politisk fråga.

Donald Trump började redan under valrörelsen – efter att ha tagit emot stora donationer från Elon Musk och andra Silicon Valley-miljardärer, att uttala sig positivt om att kraftigt öka arbetskraftsinvandringen från tredje världen. Bland annat har han sagt att han vill ge automatiskt permanent uppehållstillstånd till alla studenter som tar examen vid ett amerikanskt lärosäte. För denna grupp donatorer är möjligheten att anställa billig arbetskraft från framför allt Indien en central fråga.

Trumps löfte om "massdeportationer" av illegala invandrare verkar samtidigt vara på väg att rinna ut i sanden – innan han ens tillträtt som president.

Högerprofilen Nick Fuentes – som inför presidentvalet varnade för att exakt detta skulle inträffa – pikar nu de väljare som valde att "lita på planen" och rösta på Trump och stödja Musk trots alla varningssignaler.

