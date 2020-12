Våldtäktsman får sänkt straff – som tröst för att han utvisas

Det är sällan våldtäktsdömda invandrare i Sverige utvisas till sina hemländer. Och i de fall det ändå sker har domstolarna satt i system att sänka straffen för brottslingarna för att kompensera för utvisningen.

Detta trots att utvisningarna i väldigt många fall inte ens verkställs, och våldtäktsmännen får stanna i Sverige ändå.

En av dem som gynnas av systemet är en 41-årig arab från Algeriet som nu döms för en våldtäkt på Ängsvägen i Bollnäs den 24 oktober i år.

Kvinnan hade före våldtäkten varit med vänner på krogen där de ätit, druckit, dansat och haft det trevligt. Vid stängningsdags blev det tal om efterfest och hon och några till steg in i en svarttaxi för att ta sig till platsen för efterfesten. Även algeriern satte sig i taxin. Hon visste inte vem han var eller varför han var med i bilen.

På vägen till efterfesten steg de hon kände ur taxin och kvar blev bara hon och 41-åringen. På platsen för efterfesten försökte hon via sin telefon få kontakt med vänner som hon trodde skulle komma dit. Hon fick inte kontakt med dem. Hon sade till mannen att det inte skulle bli någon efterfest och bad honom lämna platsen.

– Jag ska knulla dig först, förklarade araben då och genomförde sedan en brutal våldtäkt.

Hon kämpade förgäves emot genom att riva och försöka bita honom. Våldtäktsmannen tvingade bland annat in sin penis i hennes mun och hals. Hon fick svårt att andas och det svartnade vid ett tillfälle för hennes ögon. Han tog också strypgrepp på kvinnan under våldtäkten och dunkade hennes huvud i köksinredningen. Enligt åklagaren har mannen "visat särskild hänsynslöshet och råhet genom att övergreppet har pågått under en längre tid och varit av sådan art att det hos målsäganden sekretess framkallat dödsångest".

En granne slog larm och polisen kunde gripa våldtäktsmannen på plats. Grannen berättade att kvinnan när polisen kom var naken och misshandlad och skakad att hon nästan inte kunde prata.

41-åringen beviljades år 2010 uppehållstillstånd i Sverige på grund av familjeanknytning. Uppehållstillståndet blev permanent i juni 2015. Han har uppgett att han är ensamstående, arbetar som timanställd och har sina anhöriga i andra länder, bland annat i Frankrike och Belgien. "Han var i 30-årsåldern när han etablerade sig i Sverige och saknar familj här", konstaterar Hudiksvalls tingsrätt.

Trots det anser tingsrätten att en utvisning "skulle innebära men för honom, i huvudsak genom att han mister den miljö och det sammanhang han vant sig vid sedan cirka tio år tillbaka och genom att han får svårigheter att besöka anhöriga i Frankrike och Belgien".

Brottets straffvärde motsvarar enligt domstolen tre års fängelse. Vid straffmätningen måste rätten "beakta om den tilltalade förorsakas men till följd av att han på grund av brottet utvisas ur riket", skriver tingsrätten.

"Med beaktande av det men som utvisningen förorsakar [41-åringen] bestäms straffet till fängelse två år sex månader", står det i domen.

30 månaders fängelse innebär egentligen 20 månaders fängelse, enligt Sveriges kontroversiella system med så kallad två tredjedelsfrigivning.

Utvisningen är för övrigt begränsad. Om tio år är våldtäktsmannen välkommen till Sverige igen.

Domen har skrivits under av domaren Tomas Åhlén vid Hudiksvalls tingsrätt.