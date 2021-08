Vänstermobb gick till attack – fick stryk

De coronakritiska demonstranterna hade samlats utanför stadshuset i Los Angeles på lördagen när vänsterextremisterna gick till attack.

Maskkritikerna stod dock inte stillatigande och såg på utan gick till motattack. Ett storslagsmål uppstod, vilket medborgarjournalisten Andy Ngo rapporterar om.

Breaking: Brutal right-wing vs antifa brawl breaks out at anti-mask protest in Los Angeles. One of the antifa who charges in to fight gets pummeled to the ground. A woman trying to help him gets hit on the head. The antifa end up retreating. pic.twitter.com/1dhlSJZ7KA

— Andy Ngô (@MrAndyNgo) August 14, 2021