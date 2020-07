Vänstertidning spred fake news om 16-årig gymnasieelev – tvingas betala skadestånd

Washington Post, som i konservativa kretsar i USA går under öknamnet "Pravda on the Potomac", var en av flera vänstermedier som i januari förra året ljög om att då 16-årige Sandmann tillsammans med andra gymnasieelever trakasserat en indian vid Lincolnmonumentet i Washington D.C. Bland annat spred tidningen en video som påstods visa trakasserierna av indianen.

Men längre videosekvenser från händelsen avslöjade lögnen, som i Sverige spreds av bland annat socialdemokratiska Aftonbladet. I själva verket var det Nick Sandmann och hans skolkamrater som trakasserades, provocerades och hotades av indianen och andra etniska minoriteter. Sandmann fångades på film när han försökte ställa sig mellan de båda grupperna för att undvika att det skulle bli bråk. Sandmann försökte hålla masken och le mot den dansande och sjungande indianen för att lugna ned honom och situationen.

Efter händelsen valde Nick Sandmann att inleda rättsprocesser mot Washington Post, CNN, ABC, CBS, NBC, The Guardian, The Hill och Rolling Stone – medier som spridit de falska anklagelserna. Totalt har Sandmann krävt 800 miljoner dollar, motsvarande drygt 7 miljarder kronor, i skadestånd från de åtta vänstermedierna.

I januari i år nådde CNN en förlikning med Sandmann. Och igår, på sin 18-årsdag, meddelade Nick Sandmann att han även nått en uppgörelse med Washington Post som han krävt 250 miljoner kronor i skadestånd från. Det är oklart hur mycket pengar de båda mediebolagen gått med på att betala.

Rättsprocessen mot de övriga sex mediebolagen fortsätter och Nick Sandmann antyder i ett Twitterinlägg att han även överväger att stämma Twitter för förtal.