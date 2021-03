Viagra förlänger livet på män

Publicerad 25 mars 2021 kl 18.05

Inrikes. Män med kranskärlssjukdom som får Viagra på grund av impotens tycks leva längre. De har även lägre risk för en ny hjärtinfarkt, visar en ny studie från Karolinska Institutet som publicerats i Journal of the American College of Cardiology.