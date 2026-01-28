Weidel: "Zelenskyj ska få betala för att han sprängde vår pipeline"

Viktor Orbán delade i helgen ett klipp från AFD:s partikongress och kommenterade kort: "Alice Weidel har rätt!"

Därmed anslöt han sig till Weidels krav på att Tyskland ska kräva ersättning av Kiev för sprängningen av Nord Stream.

I sitt tal riktade Weidel hård kritik mot både den tyska regeringens Ukraina­politik och energipolitiken i stort. Hon menade att Tyskland förstört sitt eget välstånd genom höga energikostnader och ensidig klimatpolitik, samtidigt som landet fortsatt att skicka stora summor pengar till kriget i Ukraina.

– Och hur kan den tyska regeringen ha så lite självrespekt? Att de inte ens kommer att se till att det blir tydligt. Jag kan säga till honom vad vi ska göra när vi sitter i regeringen. Vi kommer att kräva gottgörelse. Då borde ukrainarna, Zelenskyj, helt enkelt betala för att ha sprängt vår pipeline.

Alice Weidel kopplade kravet på skadestånd till de omfattande tyska stöden till Ukraina.

– Ett land som gör detta är inte vår vän. Man borde verkligen stå upp och åtminstone erkänna det och ta itu med det. Vi har investerat över 70 miljarder i det här landet. Vi har levererat vapen. I mars utlovades tyska soldater.

Hon varnade också för vad hon beskrev som en ekonomisk kollaps i Tyskland, med snabbt ökande konkurser och förlorade industrijobb, särskilt i industriregioner som Baden-Württemberg. Enligt Weidel har hundratusentals industrijobb gått förlorade de senaste åren, samtidigt som regeringen saknar en sammanhängande strategi.

– Kostnaderna för tyska företag är för höga. Vi är inte längre konkurrenskraftiga här, och det verkar som att regeringspolitikerna helt enkelt inte bryr sig, för de gör ingenting.

Weidel avslutade med att lova en kursändring om AFD får makten. Partiet ska både kräva tillbaka miljarderna som skickats till Ukraina och driva på för fredsförhandlingar.

– Plus skadestånd för Nord Stream. Och vad vi också kommer att göra är att stödja varje fredsförhandling världen över. Vi har krävt fredsförhandlingar sedan 2022.