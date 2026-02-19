Der Spiegel: CIA godkände planen att spränga Nord Stream

Plusinnehåll Du behöver vara prenumerant på Fria Tider Plus för att ta del av hela denna artikel. Redan kund? Logga in direkt. Annars kan du skapa ett konto via erbjudandet nedan.
Unga politikerns publicering var olaglig.
"Jag kommer inte att låta mig tystas."0 Plus
"Våra eliter har förklarat krig mot oss".
Det är hög tid att vi slår tillbaka, sade Eva Vlaardingerbroek.0 Plus
Undersökning gav "fel" resultat – visade att män är mer utsatta för partnervåld än kvinnor.
Nu försöker forskaren få media att tysta ner studien.0 Plus
Åkesson backar efter Tidöbråket. Först "efter valet" kan det bli aktuellt att ta bort permanenta uppehållstillstånden.0
Beskedet från Elisabeth Thand Ringqvist.. "Jag tycker inte vi ska ha en folkomröstning."0
Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.