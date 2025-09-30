Nord Stream-sabotaget
Volodymyr Zhuravlov gripen för Nord stream-sabotaget

Publicerad 30 september 2025 kl 14.43

Utrikes. En man har gripits i Polen som i lokala medier benämns ”Volodymyr Z”. Det uppges röra sig om den ukrainske dykaren Volodymyr Zhuravlov, 44, som varit efterlyst misstänkt för sabotaget mot Nord Stream.

Gripandet skedde på tisdagsmorgonen i Pruszków, sydväst om Warszawa, enligt TVN24.

Volodymyr Zhuravlov spårades av tyska utredare sedan en bil han färdades i fastnat i en fartkamera nära den hamn där den utpekade segelbåten Andromeda låg strax före sprängningarna.

Ytterligare två ukrainska medborgare har identifierats som formellt misstänkta – samtliga tre är erfarna dykare och knutna till ett dykföretag i Ukraina. Trion tros ha ingått i den femmannabesättning som den 6 september 2022 gav sig ut på Östersjön med Andromeda.

Zhuravlovs advokat Tymoteusz Paprocki kommenterar misstankarna för den polska nyhetsbyrån PAP. Han anser att hans klient bör slippa straff eftersom han är ukrainare.

– Med tanke på att Nord streams ägare är ett ryskt företag som direkt finansierar kriget, är det svårt att se hur det skulle kunna betraktas som ett brott om en ukrainsk medborgare deltagit, säger Paprocki.

Zhuravlov är ukrainsk medborgare men bosatt i Polen och har även en adress registrerad utanför Kiev. Förra månaden greps dessutom en fjärde man i italienska Brindisi, kallad ”Serhiy K” i tyska medier, som misstänks ha koordinerat sprängningen och ha befunnit sig ombord under dådet.

