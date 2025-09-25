Enlig polska Rzeczpospolita, som hänvisar till "välunderrättade" källor, har Sikorski pratat om sitt asyl- och medaljförslag på sistone.

Den tyska förundersökningen med anledning av Nord Stream-attentatet leds av förbundsåklagare tillsammans med tysk polis och kretsar kring en sjumannagrupp. Enligt Rzeczpospolita utfärdade tysk åklagare en europeisk arresteringsorder den 21 juni 2024 mot Wolodymyr Z., som då ”lokaliserats” i Pruszków utanför Warszawa.

Några dagar efter den tyske förbundskanslerns besök i Warszawa den 2 juli ska den misstänkte den 6 juli ha lämnat Polen i bil med ukrainska diplomatplåtar. Polska åklagare har senare hävdat för Reuters att arresteringsordern nådde dem först efter den 6 juli.

Tyska medier har samtidigt återgett irritation över Polens agerande. I Der Spiegel skildras hur tyska tjänstemän ska ha fått svaret: ”Varför skulle vi gripa honom? För oss är han en hjälte.”

ARD, Süddeutsche Zeitung och Die Zeit har dessutom rapporterat om bristande polsk samverkan och uteblivna kamerainspelningar från Kolobrzeg, där attentatsgruppen uppges ha lagt till med hyrbåten Andromeda.

Sikorski, en liberal och globalistisk politiker som är gift med den amerikanska neokonservativa krigsentusiasten Anne Applebaum, har tidigare varit en känd motståndare till Nord Stream-ledningen.

”Thank you, USA”, skrev han som EU-parlamentariker när attentatet skedde i ett X-inlägg som senare togs bort efter kritik, även från amerikanskt håll.

Som utrikesminister kommenterade den liberala politikern i mars 2024 sin syn på de ansvariga för sprängningen för Rzeczpospolita:

– Om man ska tro pressen så var det den som hade intresse av det som gjorde det. Och den amerikanska sidan hade förhandskunskap och förhindrade det inte.

Enligt Rzeczpospolita väntar nu Italien på att kunna överlämna Serhij K., som greps nära Rimini och beskrivs som gruppens koordinator, till Tyskland för rättegång.

Ett annat av de sju namnen, Wsiewolod K., uppges ha stupat i strid i Ukraina.