© X/Martin Lahousse/Polisen
 

Polen vill ge asyl – och medalj – till Nord stream-sprängaren "Wolodymyr Z"

Publicerad 25 september 2025 kl 16.36

Utrikes. Polens nuvarande utrikesminister Radoslaw Sikorski "tackade USA" när Nord Stream-ledningen sprängdes i september 2022. Nu är han beredd att inte bara ge asyl – utan även tilldela en orden – till Wolodymyr Z, en av de ukrainare som tyska utredare pekat ut som misstänkta för attentatet som sänkte Europas ekonomi.

Dela artikeln

Enlig polska Rzeczpospolita, som hänvisar till "välunderrättade" källor, har Sikorski pratat om sitt asyl- och medaljförslag på sistone.

Den tyska förundersökningen med anledning av Nord Stream-attentatet leds av förbundsåklagare tillsammans med tysk polis och kretsar kring en sjumannagrupp. Enligt Rzeczpospolita utfärdade tysk åklagare en europeisk arresteringsorder den 21 juni 2024 mot Wolodymyr Z., som då ”lokaliserats” i Pruszków utanför Warszawa.

Några dagar efter den tyske förbundskanslerns besök i Warszawa den 2 juli ska den misstänkte den 6 juli ha lämnat Polen i bil med ukrainska diplomatplåtar. Polska åklagare har senare hävdat för Reuters att arresteringsordern nådde dem först efter den 6 juli.

Tyska medier har samtidigt återgett irritation över Polens agerande. I Der Spiegel skildras hur tyska tjänstemän ska ha fått svaret: ”Varför skulle vi gripa honom? För oss är han en hjälte.”

ARD, Süddeutsche Zeitung och Die Zeit har dessutom rapporterat om bristande polsk samverkan och uteblivna kamerainspelningar från Kolobrzeg, där attentatsgruppen uppges ha lagt till med hyrbåten Andromeda.

Sikorski, en liberal och globalistisk politiker som är gift med den amerikanska neokonservativa krigsentusiasten Anne Applebaum, har tidigare varit en känd motståndare till Nord Stream-ledningen.

”Thank you, USA”, skrev han som EU-parlamentariker när attentatet skedde i ett X-inlägg som senare togs bort efter kritik, även från amerikanskt håll.

Som utrikesminister kommenterade den liberala politikern i mars 2024 sin syn på de ansvariga för sprängningen för Rzeczpospolita:

– Om man ska tro pressen så var det den som hade intresse av det som gjorde det. Och den amerikanska sidan hade förhandskunskap och förhindrade det inte.

Enligt Rzeczpospolita väntar nu Italien på att kunna överlämna Serhij K., som greps nära Rimini och beskrivs som gruppens koordinator, till Tyskland för rättegång.

Ett annat av de sju namnen, Wsiewolod K., uppges ha stupat i strid i Ukraina.

Rika svarta mer kriminella än fattiga vita

Omfattande studie krossar seglivad vänstermyt "Ras övertrumfar klass".0 Plus

Invandrargängets attack mot transvestiten under Pride

Vilda scenerna från Sergels torg. "Rätt åt den dära trans bög rasist fittan."0 Plus

Tittarstorm mot SVT:s inslag om svenska kvinnor som blivit muslimer

Tvingas stänga kommentarsfältet. "Valet att bära slöja har varit det bästa i mitt liv."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Trots nya löftet om öppenhet: Högerprofiler portas från Youtube

Google stängde av Nick Fuentes och Alex Jones direkt. "Det här är inte vad vi blev utlovade."0 

Ekonominyheter

Svensk bostadsmarknad beskrivs som "oönskat preventivmedel"

Var tredje ung vuxen tvekar att skaffa barn – på grund av bostadsbubblan.. "Det känns som att hela systemet motarbetar oss."0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.