Nord Stream-sabotaget
Volodymyr Zhuravlov.

Polen vägrar lämna ut Nord Stream-bombare till Tyskland

Publicerad 17 oktober 2025 kl 16.49

Utrikes. Warszawas distriktsdomstol säger nej till att utlämna den ukrainske dykaren Volodymyr Zhuravlov till Tyskland, där han utreds för sprängningarna av gasledningarna Nord Stream 2022. Domstolen – som hävdar till att det rör sig om ett "militärt" dåd och inte ett kriminellt – beslutade också om omedelbar frigivning.

Domaren Dariusz Lubowski motiverade avslaget med brist på underlag och bristande behörighet från tysk sida, rapporterar DW.

– Den polska domstolen har inga bevis i det här ärendet, eftersom den tyska sidan bara skickade mycket allmän information, säger han enligt nyhetsbyrån PAP.

Han hävdar även att Nord Stream-sprängningen utgjorde en ”militär operation” som ”inte är olaglig”, att den ska ha skett för Ukrainas räkning och att ”endast den ukrainska staten kan bära ansvar” för den. Domaren anser också att Tyskland saknar jurisdiktion då händelsen skedde i internationellt vatten.

Polens premiärminister Donald Tusk välkomnar utslaget på X:

”Polsk domstol nekade utlämning till Tyskland av en ukrainsk medborgare misstänkt för att ha sprängt Nord Stream 2 och släppte honom ur häkte. Och med rätta. Fallet är avslutat.”

Tidigare i oktober skrev Tusk: ”Problemet med Nord Stream 2 är inte att den sprängdes. Problemet är att den byggdes.”

Den misstänkte greps i september i sin bostad nära Warszawa. Enligt tyska medier misstänker åklagare en grupp ukrainare med koppling till Kievs säkerhetstjänst och militär. En annan ukrainsk medborgare greps i Italien i augusti.

Före avgörandet sade den misstänktes advokat Tymoteusz Paprocki att ukrainare som förstör rysk egendom inte nödvändigtvis begår brott med tanke på Rysslands invasion, och att beslutet skickar en ”signal till Tyskland” om att lagen inte ska ”instrumentaliseras för större intressen”. Samtidigt bedömde åklagarmyndighetens talesperson i Warszawa, Piotr Skiba, dagen före beslutet att det juridiskt sett var ”mycket svårt” att inte lämna ut den misstänkte.

– Det är väldigt svårt att hitta någon grund på vilken vi inte skulle kunna lämna över honom till tyskarna, sade Skiba på torsdagen.

Domen kan överklagas.

